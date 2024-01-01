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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Kittie

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15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE
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Новое видео KITTIE



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"Eyes Wide Open", новое видео группы KITTIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой за тринадцать лет, записанной группой в студии.




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