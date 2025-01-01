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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Kittie

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Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома



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MORGAN LANDER в интервью Everblack спросили, каково было вернуться к работе с группой и вновь сочинять новый материал:

«Это было странно, скажу я вам. [ Смеется ] Так что мы, по сути, начали с нуля. И когда все началось с лейблом, с которым мы в итоге подписали контракт, Sumerian Records, мы даже не подозревали, что все это может повториться. Написание новой музыки, гастроли, создание нового альбома, создание новой музыки как KITTIE не было в нашей бинго-карте. И поэтому, поскольку это было таким сюрпризом, мы подумали: «Вот дерьмо. Ладно. Думаю, мы должны натянуть наши писательские шляпы и переключить передачу» и тому подобное. А между альбомами прошло 13 лет. Все мы оставались в музыкальной сфере, пели, сочиняли, создавали другие группы, играли за других людей и так далее, но мы не занимались KITTIE. Так что нам пришлось вернуться в этот режим. Но было интересно, что мы все принесли за общий стол KITTIE кое-что из того, чему научились за последние десять лет. И я полагаю, что это помогло укрепить композиции и немного расширить их рамки. Это по-прежнему звучит очень похоже на KITTIE, но есть и некоторые более современные элементы. Идея заключалась в том, чтобы использовать классическое звучание, которое ассоциируется с «ню-металлом», но также и с... Думаю, многие называют нас «грув-металлом», потому что у нас много среднетемповых вещей. Так что смешение этих идей — это то, что мы хотели привнести в музыку. Но это было странно. Мы все живем в разных частях страны, поэтому нам пришлось использовать множество технологий — Dropbox, Zoom и все такое — чтобы сочинять, а не собираться вместе в одной комнате. Мы делали это несколько раз, и нам удалось добиться того, что все получилось органично. Но многие песни написаны Mercedes [Lander, барабанщица KITTIE] и мной. Мы живем достаточно близко, чтобы собираться вместе и делать всё так же, как в свое время в подвале у мамы с папой».




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