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У KITTIE есть еще шесть песен



Mercedes Lander в недавнем интервью рассказала о том, как создавался новый альбом Fire:



«На этом альбоме так много песен, которые мне нравятся. Мы выбрали 10 из 16 или около того, что написали. И я думаю, что это была самая сложная часть этого процесса - выбрать только 10 песен... Это так сложно, потому что лично я считаю, что все они очень хороши, но я явно пристрастна. Я считаю, что все они великолепны. И было очень трудно принять решение о выборе этих песен, настолько, что мы [сказали нашему продюсеру Nick Raskulinecz], типа, « Nick, что нам делать?». И он ответил: «Если бы это был я, давайте отберем эти песни». А мы такие: «Ладно, знаешь чё? Давай просто так сделаем». Потому что мы не могли принять решение».







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