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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 34
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Kittie

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29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»
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У KITTIE есть еще шесть песен



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Mercedes Lander в недавнем интервью рассказала о том, как создавался новый альбом Fire:

«На этом альбоме так много песен, которые мне нравятся. Мы выбрали 10 из 16 или около того, что написали. И я думаю, что это была самая сложная часть этого процесса - выбрать только 10 песен... Это так сложно, потому что лично я считаю, что все они очень хороши, но я явно пристрастна. Я считаю, что все они великолепны. И было очень трудно принять решение о выборе этих песен, настолько, что мы [сказали нашему продюсеру Nick Raskulinecz], типа, « Nick, что нам делать?». И он ответил: «Если бы это был я, давайте отберем эти песни». А мы такие: «Ладно, знаешь чё? Давай просто так сделаем». Потому что мы не могли принять решение».




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