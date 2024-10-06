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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Kittie

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6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

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10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

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24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

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2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

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26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

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12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию
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Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA



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Morgan Lander в рамках программы "Wired In The Empire" выбрала, какой из альбомов METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets" — ей ближе:

«Я думаю, что альбом «Ride The Lightning» мне больше нравится, чем «Master Of Puppets». Я к тому, что вся METALLICA 80-х просто потрясающая, но «Ride The Lightning», на мой взгляд, это альбом, который мне больше импонирует. Мы с Mercedesочень часто слушали этот альбом на полную катушку, разъезжая по городу в ее Cadillac. У нее был «Кадиллак» 80-х годов, и стереосистема гремела».

Когда ведущий заметил, что продюсирование «Ride The Lightning» могло бы быть и получше, она сказала:

«Я знаю. Но в этом есть свой шарм, а иногда и очарование, когда постановка не совсем... Я бы не хотела, чтобы эти песни были перезаписаны. Это потрясающие песни, и если бы они были перезаписаны, я уверена, что они звучали бы невероятно, но есть что-то в этом снимке времени, отражение того, что было доступно им в студии, их способностей в то время. Все это словно просвечивает. И я считаю, что есть что-то волшебное в том, что этот момент был пойман».




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6 окт 2024
gravitgroove
Долбанные два стула! Тут должен быть третий - это будет справедливо для всех!

просмотров: 137

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