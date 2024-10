сегодня



Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA



Morgan Lander в рамках программы "Wired In The Empire" выбрала, какой из альбомов METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets" — ей ближе:



«Я думаю, что альбом «Ride The Lightning» мне больше нравится, чем «Master Of Puppets». Я к тому, что вся METALLICA 80-х просто потрясающая, но «Ride The Lightning», на мой взгляд, это альбом, который мне больше импонирует. Мы с Mercedesочень часто слушали этот альбом на полную катушку, разъезжая по городу в ее Cadillac. У нее был «Кадиллак» 80-х годов, и стереосистема гремела».



Когда ведущий заметил, что продюсирование «Ride The Lightning» могло бы быть и получше, она сказала:



«Я знаю. Но в этом есть свой шарм, а иногда и очарование, когда постановка не совсем... Я бы не хотела, чтобы эти песни были перезаписаны. Это потрясающие песни, и если бы они были перезаписаны, я уверена, что они звучали бы невероятно, но есть что-то в этом снимке времени, отражение того, что было доступно им в студии, их способностей в то время. Все это словно просвечивает. И я считаю, что есть что-то волшебное в том, что этот момент был пойман».







