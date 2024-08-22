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Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры



MORGAN LANDER в интервью "Artist Friendly With Joel Madden" обсудила невероятно теплый прием поклонниками нового "варианта" группы:



«Сейчас мы находимся в такой удивительной второй главе, когда кажется, что все, что мы делали до сих пор, было просто победой. И речь идет о победах, о которых мы никогда не думали, что сможем одержать в любой другой период нашей карьеры. И так странно осознавать, что это происходит и раскрывается в реальном времени. И наслаждаться этим и переживать это как люди, которыми мы являемся сейчас, с опытом, зрелостью и всеми этими качествами, и как будто просто с головой погружаемся в неизвестность. Все просто складывается как нельзя лучше».







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