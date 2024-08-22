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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Новая песня NILE 44
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Kittie

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22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива
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Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры



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MORGAN LANDER в интервью "Artist Friendly With Joel Madden" обсудила невероятно теплый прием поклонниками нового "варианта" группы:

«Сейчас мы находимся в такой удивительной второй главе, когда кажется, что все, что мы делали до сих пор, было просто победой. И речь идет о победах, о которых мы никогда не думали, что сможем одержать в любой другой период нашей карьеры. И так странно осознавать, что это происходит и раскрывается в реальном времени. И наслаждаться этим и переживать это как люди, которыми мы являемся сейчас, с опытом, зрелостью и всеми этими качествами, и как будто просто с головой погружаемся в неизвестность. Все просто складывается как нельзя лучше».




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22 авг 2024
gravitgroove
судя по ее черепу она вполне может быть потомком одного из лесных братьев, который смог уйти от доблестных СМЕРЖ и приговора в исполнение от красного комиссара НКВД.

просмотров: 185

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