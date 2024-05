сегодня



Новое видео KITTIE



"One Foot In The Grave", новое видео группы KITTIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fire", выходящего 21 июня на Sumerian Records:



01. Fire

02. I Still Wear This Crown

03. Falter

04. Vultures

05. We Are Shadows

06. Wound

07. One Foot In The Grave

08. Are You Entertained

09. Grime

10. Eyes Wide Open







