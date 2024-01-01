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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Kittie

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Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»



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MORGAN LANDER в интервью 99.7 The Blitz ответила на вопрос, считает ли она, что успех группы в конце 90-х проложил женщинам дорогу на сцену:

«Тогда я не думаю, что это было для нас чем-то настолько монументальным, как это кажется сейчас, но я знаю, что такие люди, как Lzzy Hale [HALESTORM], называли KITTIE в качестве своего вдохновителя. И мы правда — я помню, что мы играли с HALESTORM очень давно. Они были очень, очень молоды. И это потрясающе — видеть, что такие женщины обладают силой в индустрии. И мы были за это. Мы боролись за это и сделали это для всех».

Говоря о реакции женщин в зале на недавние живые выступления KITTIE, в том числе на фестивале Sonic Temple в Колумбусе, штат Огайо, она сказала:

«Я вижу, что другие видят в этом силу. Я к тому, что сегодня, когда мы играли, в яме стояли девушки с табличкой "Girl pit", и мы сказали: "Это потрясающе".

Да, мы надеемся, что наша музыка придает силы всем, и особенно женщинам, и мы счастливы — мы счастливы, что это так!»




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