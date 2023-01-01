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Kittie

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MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»



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MORGAN LANDER в рамках недавней беседы с Audio Ink Radio ответила на вопрос, какие у неё планы на будущее:

«У нас много планов на ближайшее время. Не так много, чтобы я могла поделиться ими, но определённо в разработке находится множество концертов. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем работать на полную ставку и гастролировать девять месяцев в году. Это просто нереально и даже не очень рентабельно, если честно, — и с этой точки зрения тоже. Но я думаю, что мы намерены сделать группу, музыку и шоу приоритетом на ближайшие несколько лет. Так что это означает, что вы будете видеть и слышать нас чаще.

Посмотрим, что из этого получится. У нас есть несколько интересных идей. Так что я полагаю, не выдавая слишком многого, что следующие несколько лет будут очень интересными и очень захватывающими для группы».

На вопрос о том, стоит ли ждать новую музыку, она ответила:

«Да. Этот пункт точно есть в нашем списке дел. И нас и правда интересует подобный вариант... Мы хотим что-то сделать, когда наступит подходящее время, когда ситуация будет подходящей. Всё начинает складываться воедино и ощущаться более правильным. Так что, думаю, сейчас самое подходящее время».




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