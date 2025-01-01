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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 126
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 111
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
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Kittie

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Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке



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В рамках недавней беседы у вокалистки KITTIE Morgan Lander спросили, что спустя 25 лет она думает о дебютной пластинке Spit:

«Это даже забавно. В течение долгого времени мне казалось, что в середине-конце 2000-х годов был настоящий толчок к тому, чтобы отойти от идеи «ню-метала». Наш первый альбом очень похож на ню-метал, и это поистине единственный альбом, в котором мы по-настоящему реализовали эти идеи и эти влияния. И долгое время ню-метал был плохим словом. Хотя мы до сих пор играем многие из этих песен вживую, в музыкальном плане мы отошли от всего этого, и это во многом связано с тем, что мы просто пытались расширить границы и попробовать себя в разных стилях, а также доказать, что мы не просто ню-металлическая группа или группа, играющая в стиле «один прием». Это просто фишка нашего коллектива, которая всегда была у нас при себе. Мы всегда думали: ну, мы должны чувствовать себя... Это тяжело — испытывать давление, будто ты всегда должен доказывать свою состоятельность. Но я прихожу к пониманию того, насколько важен был «Spit», насколько он был влиятелен, насколько он нашел отклик у людей и насколько ню-металлическое звучание, которое у нас было, было забавным. Это был всего лишь один альбом, но влияние этого альбома сохранялось на протяжении всей нашей карьеры. Мы и сейчас, 25 лет спустя, все еще обсуждаем его. Люди продолжают слушать этот альбом, причем большинство из них. И поэтому мне кажется очень важным, что он сохранил свою силу».




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