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Вокалистка KITTIE — о планах коллектива



MORGAN LANDER в рамках недавнего интервью рассказала о ближайших планах и о возвращении в команду Ivana'ы "Ivy" Vujic:



«Ivy играла на двух наших альбомах, последних двух альбомах, которые мы записали. Она ушла из группы прямо перед последним большим туром, который мы в итоге провели; она выступала с нами на фестивале Soundwave [в Австралии] в 2012 году, и это были последние концерты, которые мы провели с ней. Она просто устроилась в жизни, завела семью, вышла замуж, и поэтому она была занята только этим. Но в душе Ivy — металлистка, и она всегда была очень лёгкой в общении. Я отправила ей сообщение и спросила: "Эй, мы можем поговорить?" И у нас был очень хороший телефонный разговор, в ходе которого я просто объяснила ситуацию, объяснила, что происходит. Я спросила её, согласна ли она на участие в проекте, и она ответила: "Да. Звучит здорово"... Вообще такое бывает, когда вы не так часто общаетесь, не так часто видитесь, но потом, когда вы снова собираетесь вместе, эта химия и эта атмосфера всегда сохраняются.



Я чувствую, что тот состав KITTIE всегда был таким супер-профи, суперрасслабленным — никакого стресса, никакой драмы. Из серии: "Мы выйдем на сцену и будем звучать потрясающе!"



Она невероятная бас-гитаристка. Я не думаю, что Ivy оценена по достоинству. Она совершенно невероятна. Так что всё будет замечательно!»







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