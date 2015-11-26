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Kittie

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9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления KITTIE

30 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE

23 авг 2011 : 		 Новый альбом KITTIE доступен для прослушивания
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Вокалистка KITTIE — о планах коллектива



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MORGAN LANDER в рамках недавнего интервью рассказала о ближайших планах и о возвращении в команду Ivana'ы "Ivy" Vujic:

«Ivy играла на двух наших альбомах, последних двух альбомах, которые мы записали. Она ушла из группы прямо перед последним большим туром, который мы в итоге провели; она выступала с нами на фестивале Soundwave [в Австралии] в 2012 году, и это были последние концерты, которые мы провели с ней. Она просто устроилась в жизни, завела семью, вышла замуж, и поэтому она была занята только этим. Но в душе Ivy — металлистка, и она всегда была очень лёгкой в общении. Я отправила ей сообщение и спросила: "Эй, мы можем поговорить?" И у нас был очень хороший телефонный разговор, в ходе которого я просто объяснила ситуацию, объяснила, что происходит. Я спросила её, согласна ли она на участие в проекте, и она ответила: "Да. Звучит здорово"... Вообще такое бывает, когда вы не так часто общаетесь, не так часто видитесь, но потом, когда вы снова собираетесь вместе, эта химия и эта атмосфера всегда сохраняются.

Я чувствую, что тот состав KITTIE всегда был таким супер-профи, суперрасслабленным — никакого стресса, никакой драмы. Из серии: "Мы выйдем на сцену и будем звучать потрясающе!"

Она невероятная бас-гитаристка. Я не думаю, что Ivy оценена по достоинству. Она совершенно невероятна. Так что всё будет замечательно!»

MORGAN LANDER On KITTIE





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