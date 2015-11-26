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Kittie

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21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления KITTIE

30 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE

23 авг 2011 : 		 Новый альбом KITTIE доступен для прослушивания

16 авг 2011 : 		 Новое видео KITTIE

14 авг 2011 : 		 Новая песня KITTIE
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MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»



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MERCEDES LANDER в рамках беседы с "Thunder Underground" ответила на вопрос о том, есть ли какие-то планы на то, чтобы KITTIE сделали что-то в будущем:

«Я знаю, что нам повезло, что у нас был такой опыт. И мы действительно потрясающе провели время, когда пару лет сделали "Live In London", куда мы пригласили всех, кто хотел вернуться. И нам понравилось "путешествие во времени" с разными участниками и всё такое. Это и правда было очень круто. Нам было очень весело. Но на данный момент пока у нас нет действительно хорошего предложения... Я не думаю, что мы бы что-нибудь сделали, если бы это не было действительно хорошим предложением и мы бы не могли позвать всех, кого хотели. И именно поэтому мы, скорее, часть истории. Я думаю, что было бы действительно круто сделать что-то с привлечением прошлых участников, но... Сейчас у нас нет такой необходимости. Ну и к тому же помимо меня, моей сестры и Tara'ы [McLeod, гитара] технически нас только трое в группе.

Нам немного трудно продолжать без Триш, потому что очень странное ощущение, что её нет на привычном месте. Так что нужно много условий, но никогда не знаешь, что будет дальше. Если кто-то решит, что хочет сделать нам хорошее предложение, и это будет для нас рабочим вариантом, то, может быть, и да, что-то будет. Но мы хотим быть уверены, что всё будет хорошо и правильно и для фанатов. Мы хотим быть уверены, что люди, которые придут на шоу, получат хороший концерт, потому что это всё может быть и точно последним шоу. Мы не хотим ничего ограничивать и сокращать — мы хотим всё сделать так, чтобы те, кто придёт, были бы сражены наповал. Так что нам, по сути, нужно просто превзойти самих себя.

Посмотрим, наперёд никогда ничего не знаешь. На Амазоне сейчас документальный фильм о нас, и люди сходят по нему с ума. Наш Instagram, наш Twitter и все другие социальные сети буквально взорвались с тех пор, как его добавили на Amazon Prime, а это было всего пару месяцев назад».

MERCEDES LANDER Doesn





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