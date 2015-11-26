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MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»



MERCEDES LANDER в рамках беседы с "Thunder Underground" ответила на вопрос о том, есть ли какие-то планы на то, чтобы KITTIE сделали что-то в будущем:



«Я знаю, что нам повезло, что у нас был такой опыт. И мы действительно потрясающе провели время, когда пару лет сделали "Live In London", куда мы пригласили всех, кто хотел вернуться. И нам понравилось "путешествие во времени" с разными участниками и всё такое. Это и правда было очень круто. Нам было очень весело. Но на данный момент пока у нас нет действительно хорошего предложения... Я не думаю, что мы бы что-нибудь сделали, если бы это не было действительно хорошим предложением и мы бы не могли позвать всех, кого хотели. И именно поэтому мы, скорее, часть истории. Я думаю, что было бы действительно круто сделать что-то с привлечением прошлых участников, но... Сейчас у нас нет такой необходимости. Ну и к тому же помимо меня, моей сестры и Tara'ы [McLeod, гитара] технически нас только трое в группе.



Нам немного трудно продолжать без Триш, потому что очень странное ощущение, что её нет на привычном месте. Так что нужно много условий, но никогда не знаешь, что будет дальше. Если кто-то решит, что хочет сделать нам хорошее предложение, и это будет для нас рабочим вариантом, то, может быть, и да, что-то будет. Но мы хотим быть уверены, что всё будет хорошо и правильно и для фанатов. Мы хотим быть уверены, что люди, которые придут на шоу, получат хороший концерт, потому что это всё может быть и точно последним шоу. Мы не хотим ничего ограничивать и сокращать — мы хотим всё сделать так, чтобы те, кто придёт, были бы сражены наповал. Так что нам, по сути, нужно просто превзойти самих себя.



Посмотрим, наперёд никогда ничего не знаешь. На Амазоне сейчас документальный фильм о нас, и люди сходят по нему с ума. Наш Instagram, наш Twitter и все другие социальные сети буквально взорвались с тех пор, как его добавили на Amazon Prime, а это было всего пару месяцев назад».













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