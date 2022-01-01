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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
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Kittie

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23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"
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Видео полного выступления KITTIE



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Видео полного выступления KITTIE, которое состоялось восьмого сентября на Blue Ridge Rock Festival, доступно для просмотра ниже.




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