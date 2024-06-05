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KITTIE о возвращении ню-металла



Музыканты KITTIE в недавнем интервью "The Ex-Man" ответили на вопрос о том, как они относятся к возвращению популярности ню-металла:



Tara: «Кажется, что каждый раз, когда в музыке происходят какие-то изменения, все сначала их ненавидят. Большой, популярный сдвиг все сначала ненавидят. И я считаю, что ню-метал - это упрощенная форма музыки, но это не делает ее менее качественной. И я думаю, что часто требуется немного роста и, возможно, несколько лет для того, чтобы некоторые фанаты догнали и оглянулись назад и поняли: «Вау, хорошо, это было суперзахватывающе». А на самом деле написать эти риффы, хуки и вокал - это совсем не просто. Они как бы упрощены, да; но это не просто».



Mercedes: «Честно говоря, послушайте, как играет [гитарист LIMP BIZKIT] Wes Borland. Это не просто. А еще [барабанщик LIMP BIZKIT] John Otto, GOAT! Вы когда-нибудь видели, как John Otto играет на барабанах? Он потрясающий».



Morgan: «Опытным музыкантам требуется выдержка, чтобы «не переиграть». И я думаю, что это признак настоящего таланта, а также стратегического подхода к тому, что ты вкладываешь и как пишешь».



Mercedes: «Я думаю, многие люди путают интенсивную игру с хорошей музыкой. Потому что есть много насыщенных песен, о которых я говорю: «Эта песня — отстой». Она не обязательно должна быть очень насыщенной нотами, чересчур энергичной и так далее, она не должна быть такой, чтобы быть хорошей. Это то же самое, о чем я люблю говорить — если вы можете играть быстро, это не значит, что вы должны это делать... Если вы дадите себе эту свободу, вы получите гораздо больше. Если ваша музыка упрощена, и вы даете себе пространство, вы можете сделать больше вокально или что-то еще. Иногда меньше — значит больше».







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