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Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»



MORGAN LANDER в недавнем интервью ответила на вопрос о том, предполагала ли она, что KITTIE будут существовать спустя 25 лет с момента выхода дебютного альбома:



«Нет, конечно, нет. Я полагаю, особенно когда ты молод, ты живешь моментом. И многое из того, что пришло к нам в самом начале, я не предполагала - я искренне не думала, что все еще буду заниматься этим в 42 года. И это большая честь — ощутить, что у нас есть вторая жизнь, вторая возможность творить. И мы так взволнованы. Создание музыки — это то, ради чего мы живем. И это просто невероятное чувство, когда выходит новая музыка, и люди, которые долго ждали, в восторге. Так что мы тоже в восторге».







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