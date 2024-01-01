Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 33
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 27
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 15
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 33
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 27
[= ||| все новости группы



*

Kittie

*



12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»



zoom
MORGAN LANDER в недавнем интервью ответила на вопрос о том, предполагала ли она, что KITTIE будут существовать спустя 25 лет с момента выхода дебютного альбома:

«Нет, конечно, нет. Я полагаю, особенно когда ты молод, ты живешь моментом. И многое из того, что пришло к нам в самом начале, я не предполагала - я искренне не думала, что все еще буду заниматься этим в 42 года. И это большая честь — ощутить, что у нас есть вторая жизнь, вторая возможность творить. И мы так взволнованы. Создание музыки — это то, ради чего мы живем. И это просто невероятное чувство, когда выходит новая музыка, и люди, которые долго ждали, в восторге. Так что мы тоже в восторге».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом