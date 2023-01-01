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Kittie

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KITTIE исполнили новую песню



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В рамках выступления тринадцатого мая на фестивале Sick New World, KITTIE исполнили новую композицию "Vultures".

Сет-лист:

01. I've Failed You
02. Cut Throat
03. Oracle
04. Spit
05. Vultures (new song)
06. Charlotte
07. Do You Think I'm A Whore
08. Brackish
09. We Are The Lamb




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