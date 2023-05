сегодня



KITTIE исполнили новую песню



В рамках выступления тринадцатого мая на фестивале Sick New World, KITTIE исполнили новую композицию "Vultures".



Сет-лист:



01. I've Failed You

02. Cut Throat

03. Oracle

04. Spit

05. Vultures (new song)

06. Charlotte

07. Do You Think I'm A Whore

08. Brackish

09. We Are The Lamb







