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*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
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Kittie

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Новое видео KITTIE



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Fire, ", новое видео группы KITTIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fire", выходящего 21 июня на Sumerian Records:

01. Fire
02. I Still Wear This Crown
03. Falter
04. Vultures
05. We Are Shadows
06. Wound
07. One Foot In The Grave
08. Are You Entertained
09. Grime
10. Eyes Wide Open




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