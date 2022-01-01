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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Kittie

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12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»

21 окт 2019 : 		 Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы

2 апр 2019 : 		 Видео с выступления оригинального состава KITTIE

4 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KITTIE

13 янв 2018 : 		 Документальный фильм KITTIE выйдет весной

17 фев 2017 : 		 Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш

14 фев 2017 : 		 Умерла басистка KITTIE

4 мар 2016 : 		 Название документального фильма KITTIE

4 окт 2015 : 		 Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE

27 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

21 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма KITTIE

15 мар 2015 : 		 Тизер документального фильма KITTIE

15 дек 2014 : 		 KITTIE вернулись в студию

30 сен 2013 : 		 Видео с выступления KITTIE

17 авг 2012 : 		 Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"

3 авг 2012 : 		 Лучшее от KITTIE

17 апр 2012 : 		 Концерт KITTIE online!

20 мар 2012 : 		 KITTIE возродятся в оригинальном составе?

4 мар 2012 : 		 Видео с выступления KITTIE

18 янв 2012 : 		 Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления KITTIE
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KITTIE отыграли первое за пять лет шоу



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KITTIE отыграли первое за пять лет шоу — видео доступно ниже.




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