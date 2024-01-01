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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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Kittie

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18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»

12 окт 2023 : 		 Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе

2 авг 2023 : 		 Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену

15 май 2023 : 		 KITTIE исполнили новую песню

16 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления KITTIE

23 сен 2022 : 		 Видео полного выступления KITTIE

12 сен 2022 : 		 KITTIE отыграли первое за пять лет шоу

12 апр 2022 : 		 KITTIE провели первую за пять лет репетицию

9 фев 2022 : 		 Вокалистка KITTIE — о планах коллектива

12 май 2021 : 		 Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»

21 окт 2020 : 		 MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»

8 окт 2020 : 		 Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»
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Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»



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Morgan Lander в недавнем интервью так ответила на вопрос о том, не было ли возвращение KITTIE в 2022 году, изначально игравших концерты, связано с желанием группы вернуться к веселью:

«Да. Думаю, в конечном итоге, если это не приносит удовольствия, то нет смысла этим заниматься. И это не значит, что раньше было неинтересно, и мы остановились, потому что это перестало быть интересным. Однако были некоторые элементы туров до того, как мы взяли паузу, которые не приносили удовольствия. И я полагаю, что, отойдя в сторону и переоценив сложившуюся обстановку, а затем получив новую возможность, мы смогли насладиться некоторыми плодами наших прежних трудов так, как раньше никогда не могли. И это очень приятно. Мы участвуем в больших фестивалях. Мы были просто потрясены тем, сколько людей с нетерпением ждали группу. И для меня эти моменты — это возвращение к основам, веселье, возможность собраться вместе, воссоединиться, сыграть песни, которые мы уже сотни раз исполняли вместе. А иногда просто собраться в комнате как музыканты и друзья, джемовать, смеяться и веселиться — это и есть суть того, чем должна быть группа: люди, которые вместе наслаждаются жизнью, вместе творят и создают. Совместное творчество, я считаю, одна из самых веселых и полезных вещей, которые можно делать в жизни. А возможность делать это с отличной группой девушек — да, это то, что нужно. Мы любим играть вживую. Так что для нас это было главным».




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