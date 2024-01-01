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Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»



Morgan Lander в недавнем интервью так ответила на вопрос о том, не было ли возвращение KITTIE в 2022 году, изначально игравших концерты, связано с желанием группы вернуться к веселью:



«Да. Думаю, в конечном итоге, если это не приносит удовольствия, то нет смысла этим заниматься. И это не значит, что раньше было неинтересно, и мы остановились, потому что это перестало быть интересным. Однако были некоторые элементы туров до того, как мы взяли паузу, которые не приносили удовольствия. И я полагаю, что, отойдя в сторону и переоценив сложившуюся обстановку, а затем получив новую возможность, мы смогли насладиться некоторыми плодами наших прежних трудов так, как раньше никогда не могли. И это очень приятно. Мы участвуем в больших фестивалях. Мы были просто потрясены тем, сколько людей с нетерпением ждали группу. И для меня эти моменты — это возвращение к основам, веселье, возможность собраться вместе, воссоединиться, сыграть песни, которые мы уже сотни раз исполняли вместе. А иногда просто собраться в комнате как музыканты и друзья, джемовать, смеяться и веселиться — это и есть суть того, чем должна быть группа: люди, которые вместе наслаждаются жизнью, вместе творят и создают. Совместное творчество, я считаю, одна из самых веселых и полезных вещей, которые можно делать в жизни. А возможность делать это с отличной группой девушек — да, это то, что нужно. Мы любим играть вживую. Так что для нас это было главным».







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