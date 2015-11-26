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12 окт 2020 : 		 JASON NEWSTED купил дом

30 апр 2020 : 		 Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»

5 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»

3 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED на карантине

1 апр 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND

21 дек 2019 : 		 JASON NEWSTED продал дом

1 ноя 2019 : 		 JASON NEWSTED снизил цену за дом

17 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»

8 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет

23 авг 2019 : 		 JASON NEWSTED продает дом

29 май 2018 : 		 JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND

19 янв 2018 : 		 JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a

6 дек 2017 : 		 JASON NEWSTED о METALLICA

1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

24 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER

20 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED продает дом

18 май 2017 : 		 JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми

10 май 2017 : 		 JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND

24 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

16 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS

14 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

2 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания

31 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о новой песне METALLICA

15 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED

24 дек 2014 : 		 У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
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|||| 12 окт 2020

JASON NEWSTED купил дом



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По сообщению Syracuse.com, JASON NEWSTED за 6.1 миллиона долларов купил дом в деревне Skaneateles, New York.

Former METALLICA Bassist JASON NEWSTED Buys Skaneateles, New York Home For $6.1 Million



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sunriser


13 окт 2020, 00:57		Заслужил

industrialist


13 окт 2020, 01:16		Предыдущая новость: Гитарист Kiss продал дом


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