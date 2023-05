сегодня



Видео с выступления NEWSTED



Видео с выступления группы NEWSTED, состоявшегося 20 мая в Revolution Live, Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже.



01. Heart Of Stone

02. Black Sheep

03. ...As The Crow Flies

04. Creeping Death (METALLICA cover) (partial)

05. Soldierhead

06. Whiplash (METALLICA cover)

07. My Friend Of Misery (METALLICA cover) (intro)

08. Jezebel

09. Stranglehold

10. Trance

11. Life's A Dream

12. Iron Fish

13. Heroic Dose

14. I Just Want To Have Something

15. Burn

16. Love Me Like A Reptile (MOTÖRHEAD cover)

17. (We Are) The Road Crew (MOTÖRHEAD cover)







