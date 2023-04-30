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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 23
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
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JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»



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JASON NEWSTED в рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что побудило его вновь вернуть к жизни проект NEWSTED:

«Так получилось, что мы продолжаем играть ради удовольствия. Это всегда было нашей фишкой — играть с кем угодно и когда угодно.

Примерно год назад в это время THE CHOPHOUSE BAND играли в театре Maltz в Юпитере, Флорида, и Jesus Mendez, барабанщик NEWSTED, и Jessie Farnsworth, гитарист, были гостями в конце той программы. Они пришли на репточку, и мы немного поиграли на стороне. И я подумал, что семя взошло. Мне нужно было закончить работу над альбомом THE CHOPHOUSE BAND, и я это сделал. А потом я снова собрал этих ребят пару недель назад. И это было прозрение — все улыбались друг другу и радовались, что мы всё ещё живы. Так что всё это по большей части ради того, чтобы почувствовать себя живыми, отметить десятую годовщину создания группы и снова стать братьями».

По поводу того, будет ли концерт Revolution Live единичным выступлением или в будущем будут ещё концерты NEWSTED, Jason сказал:

«Я живу во Флориде уже 25 лет. Я выступал только с акустическим материалом... Так что это первое выступление, когда я обратился к кому-то из людей, которые приходили на арт-шоу, и спросил: "Где можно сыграть в крутом месте?" И они указали мне на Revolution Live. И мы посмотрели это место. Я поговорил с некоторыми людьми, и они сказали: "Во что бы то ни стало, чувак, приезжай сюда". И я поговорил с Jesus'ом и Jessie, и провёл прослушивание гитаристов... Мы нашли парня из Каракаса, Венесуэла. Сейчас он живёт в Уэст-Палме — Humberto Perez — и он хороший гитарист. [Бывший гитарист NEWSTED] Mike Mushok не может участвовать, потому что у STAIND сейчас полно дел, а он занимается своей работой.

Это разовая вещь для развлечения, чтобы отметить время, отметить дату, показать, что мы живы, и кому бы ни посчастливилось быть там, вот в чём дело».

На вопрос о том, готов ли он в будущем участвовать в концертах или записывать новую музыку вместе с NEWSTED, Jason ответил:

«Мне нравится идея возможного переиздания альбома "Heavy Metal Music", оригинального диска, к десятилетнему юбилею. Так что если эти семена будут посажены, и реакция, которую мы получим в тот вечер будет... ну и если я снова заведу свой мотор, то никогда не знаешь, что может произойти. Но я не хочу говорить "никогда" по поводу всего этого. Я получаю истинное удовольствие от игры!»




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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30 апр 2023
B
Black Lotus
Та иди уже пиши альбом любитель кантри
30 апр 2023
B
Bumba Records
Как же мне не хватает Джейсона в Метле! Его бэк вокала на концертах. Они конечно потеряли в энергетике без него.
Трухильо классный музыкант, но каждый раз ловлю себя на мысли - "кто это"!?
Like!1
30 апр 2023
o
olly71
Bumba Records, я ловлю себя на мысли что если бы Джейсона вообще не было бы в истории Металлики то их музыка ни как не изменилась бы ( ну кроме пары песен ) но они возможно до сих пор ходили бы все с хаерами .
30 апр 2023
M
Mike Barlow
Bumba Records, трухильо воспринимается как "приглашенная звезда", типа постоянный участник приболел, надо докатать турне, вон и возьмём до конца тура басиста с именем.
30 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Mike Barlow, особенно не снимающий кепы облысевший Ларс классный бы хаер носил!
30 апр 2023
M
Mateas89
Starbreaker, ну, за его-то деньги мог бы себе любую пересадку сделать)
30 апр 2023
G
Gustaff
Mike Barlow, да какое там имя может быть до того как ты попадаешь в Метлу) Да, играл у Оззи и т.д., отличный музыкант, выносливый и наверное, человек хороший, не конфликтный.
30 апр 2023
G
Gustaff
Bumba Records, ну кто-кто, - Обезьянойд, как у группы НОМ поется в песне. И зачем-то ведет себя также на сцене. Хотя как музыкант и человек (насколько могу судить по интервью), он отличный парень.

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