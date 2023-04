JASON NEWSTED: «Пока разовый концерт, а дальше...»

сегодня



JASON NEWSTED в рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что побудило его вновь вернуть к жизни проект NEWSTED:



«Так получилось, что мы продолжаем играть ради удовольствия. Это всегда было нашей фишкой — играть с кем угодно и когда угодно.



Примерно год назад в это время THE CHOPHOUSE BAND играли в театре Maltz в Юпитере, Флорида, и Jesus Mendez, барабанщик NEWSTED, и Jessie Farnsworth, гитарист, были гостями в конце той программы. Они пришли на репточку, и мы немного поиграли на стороне. И я подумал, что семя взошло. Мне нужно было закончить работу над альбомом THE CHOPHOUSE BAND, и я это сделал. А потом я снова собрал этих ребят пару недель назад. И это было прозрение — все улыбались друг другу и радовались, что мы всё ещё живы. Так что всё это по большей части ради того, чтобы почувствовать себя живыми, отметить десятую годовщину создания группы и снова стать братьями».



По поводу того, будет ли концерт Revolution Live единичным выступлением или в будущем будут ещё концерты NEWSTED, Jason сказал:



«Я живу во Флориде уже 25 лет. Я выступал только с акустическим материалом... Так что это первое выступление, когда я обратился к кому-то из людей, которые приходили на арт-шоу, и спросил: "Где можно сыграть в крутом месте?" И они указали мне на Revolution Live. И мы посмотрели это место. Я поговорил с некоторыми людьми, и они сказали: "Во что бы то ни стало, чувак, приезжай сюда". И я поговорил с Jesus'ом и Jessie, и провёл прослушивание гитаристов... Мы нашли парня из Каракаса, Венесуэла. Сейчас он живёт в Уэст-Палме — Humberto Perez — и он хороший гитарист. [Бывший гитарист NEWSTED] Mike Mushok не может участвовать, потому что у STAIND сейчас полно дел, а он занимается своей работой.



Это разовая вещь для развлечения, чтобы отметить время, отметить дату, показать, что мы живы, и кому бы ни посчастливилось быть там, вот в чём дело».



На вопрос о том, готов ли он в будущем участвовать в концертах или записывать новую музыку вместе с NEWSTED, Jason ответил:



«Мне нравится идея возможного переиздания альбома "Heavy Metal Music", оригинального диска, к десятилетнему юбилею. Так что если эти семена будут посажены, и реакция, которую мы получим в тот вечер будет... ну и если я снова заведу свой мотор, то никогда не знаешь, что может произойти. Но я не хочу говорить "никогда" по поводу всего этого. Я получаю истинное удовольствие от игры!»







