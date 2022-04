27 апр 2022



JASON NEWSTED недоволен статьёй о туре VAN HALEN



Бывший басист METALLICA Jason Newsted заявил, что он «очень недоволен» статьёй, которая была недавно опубликована на основе интервью, которое он дал для рекламы предстоящего благотворительного концерта.



После публикации статьи в The Palm Beach Post откровение Jason'a о предложении участвовать в туре VAN HALEN, которое он отклонил, стало доминирующим в заголовках музыкальных новостей, и многие поклонники выразили своё удивление тем, что такой проект находится в разработке. Кроме того, Joe Satriani сказал, что был ошеломлён, узнав, что Джейсон раскрыл существование проекта до того, как всё было окончательно решено и сделано официальное объявление.



В новом интервью радиостанции 98.7 The Gater из Вест Палм Бич, штат Флорида, Jason ответил на реакцию СМИ и фанатов на его комментарии о VAN HALEN. Он заявил, что в статье The Palm Beach Post не было уделено достаточного внимания предстоящему благотворительному концерту:



«Это плохо, чувак. Я не рад этому. Я совсем не рад этому».



На вопрос ди-джея 98.7 The Gater Пэта Линча, было ли в издании The Palm Beach Post опубликовано то, что он сказал не под запись, Newsted ответил:



«Я больше особо не даю интервью, и я согласился на это, чтобы прорекламировать шоу для детей. Мы проводим благотворительные шоу, чтобы подарить детям кисти и гитары. Именно этим я занимаюсь сейчас. "Чёрный альбом" METALLICA разошёлся очень хорошо и продолжает продаваться до сих пор, и благодаря этому я могу делать то, что хочу, с любыми проектами, которые у меня есть. THE CHOPHOUSE BAND — самый долгоиграющий проект. Пять-шесть раз в год мы проводим благотворительные мероприятия, в том числе для детских художественных программ. Это музыкальные классы и художественные программы. Именно поэтому я согласился дать это интервью, чтобы рассказать о консерватории Голднера в театре Мальца [Джупитер], где будут проходить занятия для детей, и сделать именно то, что я сказал. Так что сказал пару слов о тех звонках, которые я получил за последние 20 лет от кого бы то ни было, — Alice'a Cooper'a, AEROSMITH — неважно. Я просто перечислил список звонков, которые я получил за это время и которые так ни к чему и не привели. Я ответил "да" только на пару предложений из 30, и я упомянул пару из них, которые произвели на меня впечатление. Люди, записи которых очень повлияли на меня, и я бы не был тем, кем стал, звонили мне на домашний телефон и говорили: "Хочешь прийти к нам на джем?" Чувак, я оторвался от земли, я левитировал. Я такой: "С чего бы это AEROSMITH мне звонить?" Для меня это чертовски важно. Я просто пацан с фермы в Мичигане, а парень из AEROSMITH звонит и просит меня сыграть на басу! Сколько бы лет не прошло после того, как ты украл этот альбом из коллекции своего брата. Он чертовски крутой. Я говорил об этом около двух секунд, и они выбрали заострили внимание именно на этом. Они не говорили о консерватории, о занятиях с детьми, о том, что мы делаем, о THE CHOPHOUSE BAND, о том, почему мы занимаемся всем этим.



Никто не зарабатывает деньги в THE CHOPHOUSE BAND. Все добровольно отдают своё время — оператор, техник по гитаре. Мы просто делаем это, чтобы помочь и отдать долг. Мы пытаемся сделать что-то общественно полезное. Поэтому, когда пресса делает это таким образом... А ещё я думаю, что это просто просто недостаток осведомлённости, недостаток знаний о моей истории, которая уже была рассказана 700 раз. Знаете есть новости, из которых вы можете получить эту информацию, почему вы снова задаёте мне этот вопрос? Это бессмысленно. Давайте займёмся тем, чем мы занимаемся. Лучше говорить о будущем. Все знают о моём прошлом. Давай, пожалуйста, поговорим о том, что будет, а не о том, что уже произошло.



Меня это очень задело. Я не знаю, буду ли давать интервью снова. Я не уверен, что отвечу "да" хоть на что-то».













