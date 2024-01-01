JASON NEWSTED продает более 60 инструментов

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все новости группы
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США
30 апр 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику Джонни Кэша
28 апр 2021 :
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JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA
23 апр 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику JOHNNY CASH'а
24 фев 2021 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
11 фев 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JASON ISBELL
5 фев 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a
18 янв 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
27 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
25 дек 2020 :
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JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS
23 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
14 дек 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED
25 ноя 2020 :
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JASON NEWSTED вновь продаёт дом
12 окт 2020 :
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JASON NEWSTED купил дом
30 апр 2020 :
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Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»
5 апр 2020 :
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JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»
3 апр 2020 :
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JASON NEWSTED на карантине
1 апр 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND
16 фев 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND
21 дек 2019 :
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JASON NEWSTED продал дом
1 ноя 2019 :
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JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
JASON NEWSTED продает более 60 инструментов
Reverb, крупнейший маркетплейс по продаже музыкальных инструментов, анонсировал более 60 единиц из коллекции JASON'a NEWSTED'a. Официальный магазин Jason Newsted Reverb откроется 24 июля. В нем будут представлены потрясающие винтажные гитары, несколько единственных в своем роде экземпляров, включая гитары, собственноручно раскрашенные Newsted'ом, и другие уникальные вещи, использовавшиеся на протяжении всей прославленной карьеры музыканта
«Я сотрудничаю с Reverb, чтобы впервые продать несколько предметов из моей коллекции. За последние 30 или 40 лет, когда я путешествовал по миру, играя музыку для людей, я собрал несколько крутых экземпляров. Я объездил весь мир, чтобы собрать эти экспонаты, и многие из них путешествовали по миру вместе со мной. Я бы хотел, чтобы они попали в руки других музыкантов, потому что я могу играть только на нескольких одновременно, а такие замечательные гитары, как эти, не должны вечно лежать в футлярах... они заслуживают того, чтобы ими наслаждались!»
По словам музыканта, почти все инструменты, которые можно будет приобрести в официальном магазине Jason Newsted Reverb, использовались в студии, в клипах, на обложках альбомов, постерах или на сценах по всему миру как самим Newsted'ом, так и многими другими музыкантами, которых вы наверняка узнаете. Среди предметов, которые будут выставлены на продажу, — 10-струнный бас Alembic Europa Custom 1992 года, который, по словам Newsted'a, использовался в туре в поддержку альбома «Metallica». О бас-гитаре Newsted говорит:
«Это очень особенная часть истории металла, и она единственная в своем роде. Эта штука — просто зверь... нужно быть настоящим отморозком, чтобы таскать ее, не говоря уже о том, чтобы играть на ней».
Также в Reverb будет представлен один из первых басов Alembic Newsted - юбилейная модель 1989 года с серийным номером шесть из двухсот, которая также была показана в документальном фильме «A Year And A Half In The Life Of Metallica», а также редкий бас PRS с вишневой отделкой, который использовался во время тура «...And Justice For All». Также будет представлен пятиструнный безладовый бас Zon Newsted, на котором он играл во время записи песни METALLICA «Until It Sleeps», причем на бас все еще нанесены студийные настройки.
«Это кусочек металлической легенды. У вас в коллекции есть эта песня, и именно на этом басу она была сыграна».
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