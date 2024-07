сегодня



JASON NEWSTED продает более 60 инструментов



Reverb, крупнейший маркетплейс по продаже музыкальных инструментов, анонсировал более 60 единиц из коллекции JASON'a NEWSTED'a. Официальный магазин Jason Newsted Reverb откроется 24 июля. В нем будут представлены потрясающие винтажные гитары, несколько единственных в своем роде экземпляров, включая гитары, собственноручно раскрашенные Newsted'ом, и другие уникальные вещи, использовавшиеся на протяжении всей прославленной карьеры музыканта



«Я сотрудничаю с Reverb, чтобы впервые продать несколько предметов из моей коллекции. За последние 30 или 40 лет, когда я путешествовал по миру, играя музыку для людей, я собрал несколько крутых экземпляров. Я объездил весь мир, чтобы собрать эти экспонаты, и многие из них путешествовали по миру вместе со мной. Я бы хотел, чтобы они попали в руки других музыкантов, потому что я могу играть только на нескольких одновременно, а такие замечательные гитары, как эти, не должны вечно лежать в футлярах... они заслуживают того, чтобы ими наслаждались!»



По словам музыканта, почти все инструменты, которые можно будет приобрести в официальном магазине Jason Newsted Reverb, использовались в студии, в клипах, на обложках альбомов, постерах или на сценах по всему миру как самим Newsted'ом, так и многими другими музыкантами, которых вы наверняка узнаете. Среди предметов, которые будут выставлены на продажу, — 10-струнный бас Alembic Europa Custom 1992 года, который, по словам Newsted'a, использовался в туре в поддержку альбома «Metallica». О бас-гитаре Newsted говорит:



«Это очень особенная часть истории металла, и она единственная в своем роде. Эта штука — просто зверь... нужно быть настоящим отморозком, чтобы таскать ее, не говоря уже о том, чтобы играть на ней».



Также в Reverb будет представлен один из первых басов Alembic Newsted - юбилейная модель 1989 года с серийным номером шесть из двухсот, которая также была показана в документальном фильме «A Year And A Half In The Life Of Metallica», а также редкий бас PRS с вишневой отделкой, который использовался во время тура «...And Justice For All». Также будет представлен пятиструнный безладовый бас Zon Newsted, на котором он играл во время записи песни METALLICA «Until It Sleeps», причем на бас все еще нанесены студийные настройки.



«Это кусочек металлической легенды. У вас в коллекции есть эта песня, и именно на этом басу она была сыграна».







