Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»

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все новости группы
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США
1 ноя 2019 :
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JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»
JASON NEWSTED в рамках интервью журналу So What! ответил на вопрос, какое чувство он испытывает относительно записи альбома METALLICA 1991 года:
«Гордость — первое слово, приходящее в голову. Я очень гордился. Я был уверен и рад, что люди, которых я уважал, услышат это.
Помню, у меня была кассета с тремя песнями — кажется, это были "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" и "Sad But True" — на одной кассете, которую я носил в кармане. И я включал её людям. Тогда не нужно было беспокоиться о том, что кто-то скачает это дерьмо. Мы все были очень осторожны в этом, и люди, для которых я проигрывал их, были моими друзьями в моей собственной студии, моей семьёй в их собственном доме, и тому подобное.
[Я оказался на] Indianapolis 500 — на третьей неделе мая 1991 года. Там был Lou Gramm, вокалист FOREIGNER. В детстве я сильно впечатлился им. Они были очень популярны на Среднем Западе. Гигантский успех на радио Мичигана и Огайо — чертовски огромный. У моего брата и всех его друзей на стенах висели их плакаты. FOREIGNER были грандиозными в моём мире, когда мне было 14–15 лет. Туда пришёл Lou Gramm, и мой друг, который водил нас туда в качестве ведущего, [сказал]: "Jason, познакомься с Lou". "Привет, чувак. Вау. Приятно познакомиться, приятель". Он ответил: "Мне очень нравится METALLICA. Чем вы сейчас занимаетесь? Я говорю: "Мы только что закончили запись, мужик. У меня есть пара песен. Хочешь послушать?" Он отвечает: "Да, я бы очень хотел". И мы сели в чёрный лимузин. Он сидит со стороны водителя лицом ко мне. Я вставил кассету в магнитолу и включил запись. А он, чёрт возьми, сидел в машине, и кивал головой в такт. Я не знаю, знал ли он, что делает это. А я думаю, что ему не понравилось; он кивает головой "нет". И тут песня заканчивается, он поднимает голову и вроде как — немного — тяжело дышит. Я такой: "Что?" А он: "Удивительно. Вау!" Он был буквально покорён тяжестью песни. Из серии: "Вау! Это жестоко, чувак". Потом я включил ему спокойную песню, и он произнёс: "Вау. Вы придумали нечто, ребята". Когда он вышел из машины, он похвалил меня. И я никогда этого не забуду.
Так что я чувствовал такую гордость, когда хотел воспроизвести альбом для своего героя — героя детства, — ведь даже их первая пластинка звучала чертовски здорово. И он всегда отлично пел. В музыкальном плане они всегда были привлекательными и притягательными».
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