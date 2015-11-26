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Бывший басист METALLICA: «Я ставил наш альбом Lou Gramm'y»



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JASON NEWSTED в рамках интервью журналу So What! ответил на вопрос, какое чувство он испытывает относительно записи альбома METALLICA 1991 года:

«Гордость — первое слово, приходящее в голову. Я очень гордился. Я был уверен и рад, что люди, которых я уважал, услышат это.

Помню, у меня была кассета с тремя песнями — кажется, это были "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" и "Sad But True" — на одной кассете, которую я носил в кармане. И я включал её людям. Тогда не нужно было беспокоиться о том, что кто-то скачает это дерьмо. Мы все были очень осторожны в этом, и люди, для которых я проигрывал их, были моими друзьями в моей собственной студии, моей семьёй в их собственном доме, и тому подобное.

[Я оказался на] Indianapolis 500 — на третьей неделе мая 1991 года. Там был Lou Gramm, вокалист FOREIGNER. В детстве я сильно впечатлился им. Они были очень популярны на Среднем Западе. Гигантский успех на радио Мичигана и Огайо — чертовски огромный. У моего брата и всех его друзей на стенах висели их плакаты. FOREIGNER были грандиозными в моём мире, когда мне было 14–15 лет. Туда пришёл Lou Gramm, и мой друг, который водил нас туда в качестве ведущего, [сказал]: "Jason, познакомься с Lou". "Привет, чувак. Вау. Приятно познакомиться, приятель". Он ответил: "Мне очень нравится METALLICA. Чем вы сейчас занимаетесь? Я говорю: "Мы только что закончили запись, мужик. У меня есть пара песен. Хочешь послушать?" Он отвечает: "Да, я бы очень хотел". И мы сели в чёрный лимузин. Он сидит со стороны водителя лицом ко мне. Я вставил кассету в магнитолу и включил запись. А он, чёрт возьми, сидел в машине, и кивал головой в такт. Я не знаю, знал ли он, что делает это. А я думаю, что ему не понравилось; он кивает головой "нет". И тут песня заканчивается, он поднимает голову и вроде как — немного — тяжело дышит. Я такой: "Что?" А он: "Удивительно. Вау!" Он был буквально покорён тяжестью песни. Из серии: "Вау! Это жестоко, чувак". Потом я включил ему спокойную песню, и он произнёс: "Вау. Вы придумали нечто, ребята". Когда он вышел из машины, он похвалил меня. И я никогда этого не забуду.

Так что я чувствовал такую гордость, когда хотел воспроизвести альбом для своего героя — героя детства, — ведь даже их первая пластинка звучала чертовски здорово. И он всегда отлично пел. В музыкальном плане они всегда были привлекательными и притягательными».

JASON NEWSTED Remembers Playing Advance Tape Of METALLICA








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