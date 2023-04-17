17 апр 2023



JASON NEWSTED возвращает NEWSTED



JASON NEWSTED сообщил о возвращении проекта NEWSTED. Первое шоу намечено на 20 мая, в состав группы помимо Jason'a вошли Jesus Mendez Jr. (UNDERLORD) на ударных, Jessie Farnsworth (UNDERLORD) на гитаре и Humberto Perez на гитаре.







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