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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
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|||| 17 апр 2023

JASON NEWSTED возвращает NEWSTED



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JASON NEWSTED сообщил о возвращении проекта NEWSTED. Первое шоу намечено на 20 мая, в состав группы помимо Jason'a вошли Jesus Mendez Jr. (UNDERLORD) на ударных, Jessie Farnsworth (UNDERLORD) на гитаре и Humberto Perez на гитаре.




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17 апр 2023
n
nabastak_
Припевы то нормальные завезут ?

просмотров: 117

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