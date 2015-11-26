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JASON NEWSTED сыграл для пожарных



JASON NEWSTED пятого сентября вместе с MERE MORTALS выступил в 2021 Skaneateles Fire Department Field Days. В прошлом октябре он купил дом на Skaneateles Lake за 6.1 миллиона долларов.







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