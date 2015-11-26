Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 317
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 63
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*Новое видео IRON MAIDEN 25
[= ||| все новости группы



*

Newsted

*



10 сен 2021 : 		 JASON NEWSTED сыграл для пожарных

31 авг 2021 : 		 Как потребность в другой музыке привела к уходу JASON'a NEWSTED'a из METALLICA

2 июл 2021 : 		 JASON NEWSTED продал ранчо

26 май 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили тему Jason'a Isbell'a

30 апр 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику Джонни Кэша

28 апр 2021 : 		 JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA

23 апр 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику JOHNNY CASH'а

24 фев 2021 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

11 фев 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JASON ISBELL

5 фев 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a

18 янв 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

27 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

25 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS

23 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

14 дек 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED

25 ноя 2020 : 		 JASON NEWSTED вновь продаёт дом

12 окт 2020 : 		 JASON NEWSTED купил дом

30 апр 2020 : 		 Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»

5 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»

3 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED на карантине

1 апр 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND

21 дек 2019 : 		 JASON NEWSTED продал дом

1 ноя 2019 : 		 JASON NEWSTED снизил цену за дом

17 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»

8 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JASON NEWSTED сыграл для пожарных



*
zoom
*
* *
JASON NEWSTED пятого сентября вместе с MERE MORTALS выступил в 2021 Skaneateles Fire Department Field Days. В прошлом октябре он купил дом на Skaneateles Lake за 6.1 миллиона долларов.

Ex-METALLICA Bassist JASON NEWSTED Performs At 'Skaneateles Fire Department Field Days' (Video)











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 101

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом