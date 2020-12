сегодня



Видео с выступления JASON NEWSTED



JASON NEWSTED опубликовал на своем канале на YouTube запись выступления со своей командой THE CHOPHOUSE BAND в марте 2019 года, в рамках которого была исполнена композиция NEIL YOUNG'a "Rockin' In The Free World".













