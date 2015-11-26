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14 дек 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED

25 ноя 2020 : 		 JASON NEWSTED вновь продаёт дом

12 окт 2020 : 		 JASON NEWSTED купил дом

30 апр 2020 : 		 Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»

5 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»

3 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED на карантине

1 апр 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND

21 дек 2019 : 		 JASON NEWSTED продал дом

1 ноя 2019 : 		 JASON NEWSTED снизил цену за дом

17 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»

8 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет

23 авг 2019 : 		 JASON NEWSTED продает дом

29 май 2018 : 		 JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND

19 янв 2018 : 		 JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a

6 дек 2017 : 		 JASON NEWSTED о METALLICA

1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

24 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER

20 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED продает дом

18 май 2017 : 		 JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми

10 май 2017 : 		 JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND

24 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

16 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS

14 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND

2 сен 2016 : 		 JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания

31 авг 2016 : 		 JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
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Видео с выступления JASON NEWSTED



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JASON NEWSTED опубликовал на своем канале на YouTube запись выступления со своей командой THE CHOPHOUSE BAND в марте 2019 года, в рамках которого была исполнена композиция NEIL YOUNG'a "Rockin' In The Free World".

Ex-METALLICA Bassist JASON NEWSTED Shares 2019 Performance Video Of His Cover Of NEIL YOUNG





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