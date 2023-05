сегодня



JASON NEWSTED: «Пусть люди решат, нужны ли наши концерты»



JASON NEWSTED в интервью "Let There Be Talk" ответил на вопрос, какой будет сет-лист на ближайшем концерте 20 мая:



«Я собрал группу с прицелом на MOTÖRHEAD примерно полтора года назад и написал несколько песен со спецификой MOTÖRHEAD на басу в качестве первого инструмента. Я взял три основных барабанных ритма Фила Тейлора, выбрал один и записал песню, выбрал один и записал песню, и так несколько раз, и написал так некоторое количество песен. Таким образом, я написал несколько веселых песен. И теперь мы исполняем их вперемешку с "Soldierhead" и "Heroic Dose", с песнями из клипов, которые люди знают, но в основном мы будем играть новые песни. И они гораздо менее сложные — гораздо менее сложные, чем FLOTSAM [AND JETSAM], METALLICA или даже [ранний материал] группы NEWSTED или ECHOBRAIN, конечно. Просто настоящий панк-рок, прямолинейный, как у MOTÖRHEAD - много быстрых вещей, много двойного баса. Большинство из них довольно быстрые. Но это просто весело — весело до одури!»



На вопрос о том, будет ли это выступление все таки единственным или нет, Jason ответил:



«Это будет мерило. Смогут ли они вернуть меня обратно, как они это сделали [когда я играл с METALLICA в 2011 году на концерте в честь 30-летия группы] в Fillmore [в Сан-Франциско]? Это мы узнаем 20 мая, вернут ли они меня обратно. Если они меня вернут, значит вернут, а если нет, то нет, и вот я на своем месте, и я все еще счастлив. Это будет сумасшедшее, мать его, шоу. Мы усердно работали над песнями, и я готов их исполнить».







+2 -0



просмотров: 357