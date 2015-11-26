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JASON NEWSTED — о том, почему всегда играл в футболках METALLICA



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В рамках недавней беседы бывший басист METALLICA JASON NEWSTED ответил на вопрос о том, почему на всех концертах он старался выступать в футболке METALLICA:

«Я верил в себя и верил в свою группу... Я бы сделал всё, что мог, что было в моих силах, чтобы продвигать и продвигать нас к успеху. Я бы пожертвовал собой в любом случае; не было никаких ограничений. Я бы сделал всё, что потребуется, всё, что я мог сделать, с учётом моих ограниченных знаний и опыта, чтобы сыграть свою роль наилучшим образом, чтобы обеспечить нам успех. Благодаря футболке, как сказал [американский автор-исполнитель] Джейсон Исбелл, я стал "щитом в чёрной металлической футболке". Так и было. И так было всегда. И на ней красовалось название моей грёбаной группы! Ну и что в итоге? Нет ведь группы известнее. Так что я с гордостью носил — я носил её с большей гордостью, чем любой "Ангел Ада" или кто-то подобный.

И ещё одно маленькое примечание, которое связано с тем, что я делал всё возможное для этого дела. Если вы вернётесь и поговорите с парнем после шоу, который придёт рассказать Lars'у [Ulrich'у, барабанщику METALLICA] о бабле... Он скажет: "Кстати, Jay, ты же помнишь футболку "палача", которую ты носил последние три дня? Она продаётся на 40 процентов больше, чем все остальные. Так что прихвати её с собой, ладно? И все получают эти деньги — менеджер, парень из команды, парень из группы. Все получают эти деньги. Вот такие дела, брат».

JASON NEWSTED: Why I Always Wore METALLICA T-Shirts Onstage During My Time With The Band








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