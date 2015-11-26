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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша



JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND опубликовал видео с выступления в Lighthouse ArtCenter in Tequesta, FL, в рамках которого была исполнена композиция "I've Been Everywhere" (ее автором был австралийский кантри-певец Джофф Мак, позднее ее записал Джонни Кэш).





































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