Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 222
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Умер Алекси Лайхо 88
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 62
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
[= ||| все новости группы



*

Newsted

*



18 янв 2021 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

27 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

25 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS

23 дек 2020 : 		 JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша

14 дек 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED

25 ноя 2020 : 		 JASON NEWSTED вновь продаёт дом

12 окт 2020 : 		 JASON NEWSTED купил дом

30 апр 2020 : 		 Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»

5 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»

3 апр 2020 : 		 JASON NEWSTED на карантине

1 апр 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND

21 дек 2019 : 		 JASON NEWSTED продал дом

1 ноя 2019 : 		 JASON NEWSTED снизил цену за дом

17 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»

8 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет

23 авг 2019 : 		 JASON NEWSTED продает дом

29 май 2018 : 		 JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND

19 янв 2018 : 		 JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a

6 дек 2017 : 		 JASON NEWSTED о METALLICA

1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a

24 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER

20 окт 2017 : 		 JASON NEWSTED продает дом

18 май 2017 : 		 JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми

10 май 2017 : 		 JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND

24 сен 2016 : 		 Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша



*
zoom
*
* *
JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND опубликовал видео с выступления в Lighthouse ArtCenter in Tequesta, FL, в рамках которого была исполнена композиция "I've Been Everywhere" (ее автором был австралийский кантри-певец Джофф Мак, позднее ее записал Джонни Кэш).

Watch Ex-METALLICA Bassist JASON NEWSTED Perform Cover Of 'I've Been Everywhere'

















Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

SanAndreas


18 янв 2021, 03:18		Не,ну играет в свое удовольствие.Хотя,как по мне,это не его жанр.До сих пор считаю,что его бэк-вокал делал концерты Металлики круче!

гладиатор


18 янв 2021, 06:58		Двадцать лет уже прошло как он ушел. Думаю, не раз пожалел об этом.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 261

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом