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Newsted

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17 окт 2019 : 		 JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»

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23 авг 2019 : 		 JASON NEWSTED продает дом

29 май 2018 : 		 JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND

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1 дек 2017 : 		 Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
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JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA



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Jason Newsted сказал, что уже не в той «физической форме», чтобы играть в такой группе, как METALLICA.

58-летний музыкант, который покинул группу два десятилетия назад после 15-летнего марафона с группой, обсудил своё расставание с METALLICA в феврале 2020 года в интервью для Florida Daily Post, которое только недавно было загружено на YouTube.

Он поведал о серии операций на обоих плечах, что привело его к неспособности играть должным образом:

«Можно сказать, операции отбросили меня назад. Я продолжал играть музыку изо всех сил, но я не мог полностью восстановиться; я выкладываюсь на 90 процентов. Я не могу исполнять весь материал METALLICA; я больше не могу так играть.
Как и в прошлые годы, я продолжал спрашивать себя: "Что если? Что если? Что если? Что если? Что было бы, если бы я остался? Что если? Что если?" Что-то вроде того. И все, кроме, может быть, моей сестры, моей жены, моего отца, моих братьев и моей мамы сказали мне: "Поступай как знаешь". Они были достаточно близки со мной. Они ходили на многие шоу. Они видели многое за кулисами. Они видели, что происходило. И они говорили: "Мы понимаем. Поступай как знаешь. Мы будем рядом". Но все остальные, неважно, знали ли они меня, или те, кто просто звал меня Джейсоном, потому что знал моё имя, но я не знал их, есть миллионы этих людей — они все находили что сказать по этому поводу. "Как, чёрт возьми, ты мог так поступить? Ты отказываешься от десятков миллионов долларов? Зачем ты это сделал? Почему ты ушёл из самой масштабной и лучшей группы всех времён? О чём ты думал?"

Вы не знаете, что со мной было. Но мне понадобилось время, чтобы убедить их. Так что когда я думаю: 'Что если? Что если? Что если?", то понимаю, что всё получилось именно так, как и должно было получиться. Я не говорю, что мог бы это спланировать или что-то в этом роде. Потребовались годы, чтобы смириться, так что всё в порядке, ведь прошло уже 19 лет. Я прожил ещё две или три жизни с тех пор, как был участником группы, которая обеспечила всё это для меня.

Я никогда не скажу плохого слова о чём-либо подобном и о парнях; они дали мне шанс, и я работал изо всех сил. Я всегда был с фанатами. Что-то здесь [указывает на затылок] говорило мне, что я должен проводить каждую минуту с людьми, потому что так будет не всегда. И я так и сделал, это было моей фишкой. Они смеялись надо мной за то, сколько времени я проводил с фанатами. Правда — они высмеивали меня за то, сколько времени я провожу с фэнами. И сейчас я не стал бы ничего менять. В определённое время у меня были сомнения, но теперь я уверен в этом. Музыка, которую я играю с The CHOPHOUSE BAND [акустический проект Newsted'a], — это то, что я умею играть. И иногда эта музыка становится ожесточённой, а иногда — приятной и задиристой, но я знаю, что могу играть её вечно. Эту музыку и вещи Джонни Кэша я могу играть сидя или лёжа, или танцуя, я всё ещё могу исполнять музыку. Я точно знаю, что не могу играть так, как хотелось бы, в VOIVOD, METALLICA — любой из этих групп. Я уже не в той физической форме для этого. Я даю только шесть концертов в год [с The CHOPHOUSE BAND], и я делаю их на совесть».

JASON NEWSTED No Longer Has Doubts About Walking Away From METALLICA:








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Nepalcev


28 апр 2021, 13:01		Ну, ок. А как быть с этим?
https://youtu.be/9EYVc4yJnNk

YNWA


28 апр 2021, 13:16		Жаль проект Newsted развалил. Так, ничего особенного было, конечно, но альбом был норм такой. Забойный.

olly71


28 апр 2021, 16:17		YNWA Это был чисто коммерческий прект . Лейбл предложил идею и очень хорошие деньги . Ньюстеду та музыка никогда не нравилась . Он сам говорил.


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