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JASON NEWSTED: «Мои слова про невозможность играть в METALLICA поняли неправильно»



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JASON NEWSTED в рамках подкаста "Talk Toomey" сказал, что люди неправильно истолковали его его слова, и он подчеркнул, что, конечно же, сможет сыграть высокоэнергетическое хэви-металл-шоу, если обстоятельства будут подходящими:

«Разговоры пошли после интервью во Флориде — я думаю, это было интервью для художественной выставки — и там было что-то про мои операции на плече, и я сказал: "Я больше не могу играть песни METALLICA". И люди начали носиться с этой фигнёй. Вы уверены, что слушали то, что я сказал? Вы уверены, что слышали слова, которые я сказал? Кто-то просто взял и выдумал эту чёртову историю.

Я хочу, чтобы все поняли, что кто бы ни попросил меня прийти и сыграть на басу, и если всё это будет по-настоящему, то я приду и сделаю. И если бы METALLICA попросила меня сыграть столько-то песен, будь они быстрые или медленные, то я бы откликнулся на это предложение. Я не говорил, что я не мог бы это сделать. Я говорил, что, вероятно, больше не поеду в турне и не буду играть с группой по два с половиной часа каждый вечер; и дело вовсе не в том, что я не могу это делать».

Когда интервьюер заговорил о возможности присоединения к MEGADETH, Jason ответил:

«Ну а смысл? Был об этом какой-то разговор, но.. Я не знаю, пошёл бы я когда-нибудь на что-то подобное. Это просто больше не в моих интересах. Я занят другой музыкой и постоянно играю с другим типом людей. Мне нравится играть тяжёлые вещи время от времени, но сейчас я действительно наслаждаюсь сочинительством — различными инструментами и размерностью песен, чтобы было три-четыре вокала, чтобы использовать женский голос фоном и прочим крутым говнецом. Это мне гораздо больше сейчас интересно».

Тем не менее, Newsted не исключил возможности снова сыграть металл на специальном разовом мероприятии.

«Если гитарист [SEPULTURA] Andreas [Kisser] позвонит и скажет: "Приходи и отыграй со мной полчаса сета SEPULTURA", то я откликнусь».

JASON NEWSTED Says His Comment About Not Having The





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


25 окт 2021, 15:04		Еще один на скаку обувь сменил. Молодец какой!

Alice Malign


25 окт 2021, 15:38		Мои слова про неправильность игры в Металлика просто невозможно понять.


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