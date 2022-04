25 апр 2022



JASON NEWSTED запишет пластинку с THE CHOPHOUSE BAND



JASON NEWSTED в рамках одной из бесед на американском радио сообщил о том, что планирует запись с THE CHOPHOUSE BAND:



«Во время простоя с COVID я был на севере штата Нью-Йорк. За это время я написал около 35 новых песен. Я показал их своим ребятам. Я посылал им кассеты, демо-записи, отправлял их им, чтобы они их разучили... И именно это мы собираемся осуществить в Maltz. Мы сыграем пару песен, которые знакомы людям, вдохновлённые Джонни Кэшем и прочим, но в основном это новая оригинальная музыка THE CHOPHOUSE BAND. Я больше не играю на акустической гитаре — теперь это только Les Pauls, SG и прочее. Некоторые из них немного спокойнее, но большинство — нет.



Пятого мая мы планируем отправиться в студию для записи, которую будем издавать сами. Ну то есть это вполне возможно, при поддержке Q Prime».

























