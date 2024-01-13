JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»

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все новости группы
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США
28 апр 2021 :
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JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA
23 апр 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику JOHNNY CASH'а
24 фев 2021 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
11 фев 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JASON ISBELL
5 фев 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a
18 янв 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
27 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
25 дек 2020 :
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JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS
23 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
14 дек 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED
25 ноя 2020 :
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JASON NEWSTED вновь продаёт дом
12 окт 2020 :
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JASON NEWSTED купил дом
30 апр 2020 :
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Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»
5 апр 2020 :
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JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»
3 апр 2020 :
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JASON NEWSTED на карантине
1 апр 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND
16 фев 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND
21 дек 2019 :
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JASON NEWSTED продал дом
1 ноя 2019 :
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JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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13 янв 2024
JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»
В рамках подкаста "The Metallica Report" бывшего басиста METALLICA Jason'a Newsted'a спросили, чем он занимается в настоящее время, на что он ответил:
«В первый раз за всю мою взрослую жизнь, наверное, лет 40 или около того, у меня нет никаких планов, таких как тур или сессия звукозаписи, выставка или что-то в этом роде. И я просто позволяю себе наконец-то насладиться каждым днём. Мне очень нравится ходить на ланч. Я, конечно, выпиваю с кем-нибудь, и всё в таком духе, но на самом деле влезть в свою психику и успокоить себя, чёрт возьми, я могу впервые за всю свою взрослую жизнь.
Я знаю, это звучит странно, но именно такие простые вещи доставляют мне огромное удовольствие. Вот так — я просто пытаюсь быть чуть более нормальным. Я знаю, что это никогда не удастся сделать до конца, но мне нравится получать удовольствие от более простых вещей. Так что я пытаюсь буквально переориентировать себя, потому что самое важное — это цель. Я пытаюсь всё осознать, и это займёт время. Но сейчас мне нужно заполнить некоторые пустоты другими вещами — пустоту от отсутствия шоу или отсутствия чего-то, над чем можно работать, мне нужно заполнить другим видом деятельности, но не обязательно каким-то серьёзным проектом. Дать себе передышку на секунду и посмотреть на это через другую призму теперь, когда я не в METALLICA уже 20 с лишним лет и просто по-другому смотрю на вещи, чтобы иметь возможность увидеть, как я воздействую на свой маленький шарик из глины, потому что я пришёл в этот мир как мокрая глина — зелёный и наивный. Да, у меня были способности, но у меня не было многого другого, что касается понимания мира или чего-то подобного. И теперь я оглядываюсь назад, к лучшему или худшему, и есть некоторые моменты, которые я не смогу изменить, потому что мне пришлось подняться до той величины, мне пришлось пройти путь за очень короткий промежуток времени от простого ничтожества, очень старающегося, вроде как заносчивого парня до мировой звезды, и это не мои слова, так говорят. Так что это определённо похоже на возвращение в колледж, потому что я в нём не учился. Это словно возвращение к тому времени, когда в 18 лет я решил играть на бас-гитаре, и мой отец, конечно, ожидал, что я поступлю в Мичиганский государственный университет. Но я этого не сделал. Вместо этого я отправился играть на бас-гитаре в Калифорнию... ну в итоге в Аризону. Так что я бы сказал, что это всё равно что вернуться и начать учиться в колледже, куда я так и не поступил.
Я нахожу огромную ценность, огромный смысл в том, чтобы разобраться в этих вещах. Я думаю, что есть просто бесценный опыт, который приходит вместе с тем, когда ты позволяешь себе наслаждаться простыми вещами, которые ты пропустил в напряжённые годы. И я стараюсь заниматься чем-то наглядным — примерно четыре-пять раз в неделю я посвящаю пару часов рисунку или живописи — тому, что у меня есть на данный момент. Обычно мне нравится творить днём, и всё, что я создаю в этот день за много часов, которые я в него вкладываю, я делаю только в этот период бодрствования. И я подписываю это творение, но я остаюсь после него. Это скоропортящийся навык — такой же, как гитара и прочее. Так что я стараюсь поддерживать свои навыки и в этом.
От людей со всего мира постоянно поступают предложения о выставках или сотрудничестве. Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве. Так что я открыт для всего этого, но сейчас я очень тщательно подхожу к этим предложениям».
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