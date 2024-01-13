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|||| 13 янв 2024

JASON NEWSTED: «Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве»



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В рамках подкаста "The Metallica Report" бывшего басиста METALLICA Jason'a Newsted'a спросили, чем он занимается в настоящее время, на что он ответил:

«В первый раз за всю мою взрослую жизнь, наверное, лет 40 или около того, у меня нет никаких планов, таких как тур или сессия звукозаписи, выставка или что-то в этом роде. И я просто позволяю себе наконец-то насладиться каждым днём. Мне очень нравится ходить на ланч. Я, конечно, выпиваю с кем-нибудь, и всё в таком духе, но на самом деле влезть в свою психику и успокоить себя, чёрт возьми, я могу впервые за всю свою взрослую жизнь.

Я знаю, это звучит странно, но именно такие простые вещи доставляют мне огромное удовольствие. Вот так — я просто пытаюсь быть чуть более нормальным. Я знаю, что это никогда не удастся сделать до конца, но мне нравится получать удовольствие от более простых вещей. Так что я пытаюсь буквально переориентировать себя, потому что самое важное — это цель. Я пытаюсь всё осознать, и это займёт время. Но сейчас мне нужно заполнить некоторые пустоты другими вещами — пустоту от отсутствия шоу или отсутствия чего-то, над чем можно работать, мне нужно заполнить другим видом деятельности, но не обязательно каким-то серьёзным проектом. Дать себе передышку на секунду и посмотреть на это через другую призму теперь, когда я не в METALLICA уже 20 с лишним лет и просто по-другому смотрю на вещи, чтобы иметь возможность увидеть, как я воздействую на свой маленький шарик из глины, потому что я пришёл в этот мир как мокрая глина — зелёный и наивный. Да, у меня были способности, но у меня не было многого другого, что касается понимания мира или чего-то подобного. И теперь я оглядываюсь назад, к лучшему или худшему, и есть некоторые моменты, которые я не смогу изменить, потому что мне пришлось подняться до той величины, мне пришлось пройти путь за очень короткий промежуток времени от простого ничтожества, очень старающегося, вроде как заносчивого парня до мировой звезды, и это не мои слова, так говорят. Так что это определённо похоже на возвращение в колледж, потому что я в нём не учился. Это словно возвращение к тому времени, когда в 18 лет я решил играть на бас-гитаре, и мой отец, конечно, ожидал, что я поступлю в Мичиганский государственный университет. Но я этого не сделал. Вместо этого я отправился играть на бас-гитаре в Калифорнию... ну в итоге в Аризону. Так что я бы сказал, что это всё равно что вернуться и начать учиться в колледже, куда я так и не поступил.

Я нахожу огромную ценность, огромный смысл в том, чтобы разобраться в этих вещах. Я думаю, что есть просто бесценный опыт, который приходит вместе с тем, когда ты позволяешь себе наслаждаться простыми вещами, которые ты пропустил в напряжённые годы. И я стараюсь заниматься чем-то наглядным — примерно четыре-пять раз в неделю я посвящаю пару часов рисунку или живописи — тому, что у меня есть на данный момент. Обычно мне нравится творить днём, и всё, что я создаю в этот день за много часов, которые я в него вкладываю, я делаю только в этот период бодрствования. И я подписываю это творение, но я остаюсь после него. Это скоропортящийся навык — такой же, как гитара и прочее. Так что я стараюсь поддерживать свои навыки и в этом.

От людей со всего мира постоянно поступают предложения о выставках или сотрудничестве. Мне по-прежнему поступают предложения о музыкальном сотрудничестве. Так что я открыт для всего этого, но сейчас я очень тщательно подхожу к этим предложениям».




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13 янв 2024
WahrandPhain
Чот по лицу не похоже) такое ощущение что он как и Уорд стихи пишет.

просмотров: 381

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