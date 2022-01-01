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Newsted

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|||| 15 апр 2022

JASON NEWSTED отказался участвовать в трибьюте VAN HALEN



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Бывший басист METALLICA Jason Newsted рассказал в новом интервью газете The Palm Beach Post, что полгода назад он чуть не стал участником трибьют-проекта VAN HALEN. По словам Newsted'a, барабанщик VAN HALEN Alex Van Halen уже пригласил Joe Satriani играть на гитаре, и они искали басиста для возможного тура VAN HALEN.

Newsted заявил, что он сперва согласился поехать в Калифорнию, чтобы поиграть с ребятами и понять, хочет ли он участвовать, но в конце концов он решил, что это было бы невозможно, если бы он хотел соответствовать уровню VAN HALEN.

Он сказал:

«Как можно это сделать? Никто не сможет превзойти эту группу, так как же почтить её память? Я не хотел, чтобы всё это рассматривалось как работа ради денег. А потом всё само собой рассосалось».

JASON NEWSTED Says He Was Approached To Join ALEX VAN HALEN And JOE SATRIANI For New VAN HALEN Tour





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