Как потребность в другой музыке привела к уходу JASON'a NEWSTED'a из METALLICA

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все новости группы
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США
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
Как потребность в другой музыке привела к уходу JASON'a NEWSTED'a из METALLICA
В рамках недавнего интервью с "The Metal Hammer Podcast" JASON NEWSTED ответил на вопрос о том, как исполнение музыки в других стилях в итоге привело к его уходу из группы:
«К тому времени, когда тур по "Black Album" был закончен, у нас появились деньги, которые можно было считать, и партии баса, на которых можно было передохнуть, и я пошёл в совершенно другом направлении. Мне нравилось играть эти песни, и я могу заставить себя исполнять их для людей и выкладываться на полную, но "Enter Sandman" в трёхтысячный раз за определённое количество дней чертовски утомляет.
У меня десятки новых песен, над которыми мы работаем [с давним проектом Jason'а THE CHOPHOUSE BAND] — всё время, с разными инструментами и прочей фигнёй. И если мне придётся сидеть над одной из них слишком долго, я сойду с ума. Я бы сказал: "Нам нужно двигаться дальше, ребята. У нас есть 45 минут. Давайте двигаться дальше. И я готов снова выступать и всё такое, но я больше не могу заниматься этим — я не могу заниматься этим бродвейским шоу, где всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И я считал это своим преимуществом, я мог это использовать и соблюдать баланс.
Я хотел быть тем человеком, которым я знал себя на сцене и вне сцены с METALLICA. Когда люди видели меня, они знали, что получают всё, что у меня осталось, — каждую чёртову унцию пота на сцене каждый раз. Я мог продолжать это делать, когда играл эту сумасшедшую музыку со своими друзьями. Это очищало меня, придавало сил, поддерживало интерес к музыке. Если бы у меня была только эта одномерная часть музыки, я бы давно, очень давно завязал с ней. Но я поддерживал своё здоровье, играя с самыми разными людьми, как я делаю это и по сей день, и как буду делать сегодня и завтра. Я знаю, что я не одинок в этом, и есть так много людей, которые являются моими героями, которые делают то же самое — Нил Янг, до сих пор; Том Йорк... Любой из них. Они всё ещё ищут что-то новое.
Я знаю, что могу играть металл. Я взобрался на эту гору — самую высокую. Я могу делать эту фигню. Скажите мне, в какое время вы хотите, чтобы я спустился. Я могу сыграть эту фигню в любое время. Но я не удовлетворён, если играю только это, и я не был удовлетворён уже довольно долгое время».
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