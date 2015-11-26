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Как потребность в другой музыке привела к уходу JASON'a NEWSTED'a из METALLICA



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В рамках недавнего интервью с "The Metal Hammer Podcast" JASON NEWSTED ответил на вопрос о том, как исполнение музыки в других стилях в итоге привело к его уходу из группы:

«К тому времени, когда тур по "Black Album" был закончен, у нас появились деньги, которые можно было считать, и партии баса, на которых можно было передохнуть, и я пошёл в совершенно другом направлении. Мне нравилось играть эти песни, и я могу заставить себя исполнять их для людей и выкладываться на полную, но "Enter Sandman" в трёхтысячный раз за определённое количество дней чертовски утомляет.

У меня десятки новых песен, над которыми мы работаем [с давним проектом Jason'а THE CHOPHOUSE BAND] — всё время, с разными инструментами и прочей фигнёй. И если мне придётся сидеть над одной из них слишком долго, я сойду с ума. Я бы сказал: "Нам нужно двигаться дальше, ребята. У нас есть 45 минут. Давайте двигаться дальше. И я готов снова выступать и всё такое, но я больше не могу заниматься этим — я не могу заниматься этим бродвейским шоу, где всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И я считал это своим преимуществом, я мог это использовать и соблюдать баланс.

Я хотел быть тем человеком, которым я знал себя на сцене и вне сцены с METALLICA. Когда люди видели меня, они знали, что получают всё, что у меня осталось, — каждую чёртову унцию пота на сцене каждый раз. Я мог продолжать это делать, когда играл эту сумасшедшую музыку со своими друзьями. Это очищало меня, придавало сил, поддерживало интерес к музыке. Если бы у меня была только эта одномерная часть музыки, я бы давно, очень давно завязал с ней. Но я поддерживал своё здоровье, играя с самыми разными людьми, как я делаю это и по сей день, и как буду делать сегодня и завтра. Я знаю, что я не одинок в этом, и есть так много людей, которые являются моими героями, которые делают то же самое — Нил Янг, до сих пор; Том Йорк... Любой из них. Они всё ещё ищут что-то новое.
Я знаю, что могу играть металл. Я взобрался на эту гору — самую высокую. Я могу делать эту фигню. Скажите мне, в какое время вы хотите, чтобы я спустился. Я могу сыграть эту фигню в любое время. Но я не удовлетворён, если играю только это, и я не был удовлетворён уже довольно долгое время».

How JASON NEWSTED


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