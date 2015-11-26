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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a



JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND опубликовали видео с выступления в Lighthouse ArtCenter в Текеста, Флорида, в рамках которого была исполнена композиция John'a Anderson'a "Seminole Wind".











































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