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JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS



JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND опубликовал видео с выступления в Lighthouse ArtCenter in Tequesta, FL, в рамках которого была исполнена композиция TOM'a WAITS'a "Jockey Full Of Bourbon".

























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