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JASON NEWSTED — о том, как на него повлиял успех «Чёрного альбома» METALLICA



В недавнем интервью журналу фэн-клуба METALLICA "So What!" бывшего басиста группы, Jason'a Newsted'a спросили, как он отнёсся к огромному коммерческому успеху альбома METALLICA 1991 года с одноимённым названием, более известному как «Чёрный альбом», когда это только произошло. Он ответил:



«Все мы словно стали зазнаваться на разных уровнях время от времени в течение этого трёхлетнего периода. Это было неизбежно и закономерно... Я помню себя лично, когда я ходил по магазинам с [гитаристом METALLICA] Kirk'ом [Hammet'ом] в Париже, он привёл меня в пару хороших магазинов, и я спустил кучу денег на хорошую одежду, обувь и прочее. Я никогда не делал этого раньше. И я презирал себя за это... Так что было несколько подобных моментов. Я думаю, что был очень экономным со своими доходами, и поэтому они у меня до сих пор есть. Но у меня была пара моментов. Но тогда было такое время — я спускал деньги на вино и модные шмотки... И я думаю, это длилось со мной около — я бы сказал, пяти-шести месяцев — я словно был на седьмом небе от счастья. Куда бы ты ни поехал, в 55 странах, в которых мы играли, ждали, когда ты приедешь... Что нужно было делать?»



Когда его спросили, как он поймал себя на мысли, что начал терять контроль над собой, Newsted сказал:



«Я думаю, это произошло тогда, когда я вернулся домой во время одного из перерывов в туре, чтобы побыть со своей девушкой, и я понял, что это всё не для меня. Я совершенно не такой. Я притворялся, что хочу иметь шикарную машину, и всё в таком духе. Я подумал: "Чувак, ты знаешь, что тебе лучше иметь Mopar 65-го или 68-го года, чем эту Lamborghini". Но эти парни ездили на Porsche, шикарных машинах, и я думал: "Я тоже могу себе это позволить"».







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