JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»

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все новости группы
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США
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»
JASON NEWSTED в рамках недавнего интервью коснулся темы изменения в сторону более мягкого звучания на альбоме 1991 года:
«У меня не было проблем с возвращением к среднетемповому ритму в противовес быстрым вещам, потому что мы по-прежнему исполняли вживую много быстрых вещей. А живое исполнение — это всё, что для меня имело значение. Так что у нас оставался репертуар, позволяющий делать всё это постоянно, — и "Battery", и "Fight Fire [With Fire]", да всё что угодно — наряду с более мягкими песнями. Единственная особенность, о которой я бы хотел сказать, это то, что "Nothing Else Matters" была очень личной песней для James'a [Hetfield'a, фронтменa METALLICA]. Некоторые из песен тоже очень личные — "The God That Failed" и "Fade To Black" были очень личными, и он один из лучших авторов текстов, когда-либо существовавших в любом стиле музыки, он потрясающий. И эта песня была настолько личной о нём и его особенном человеке. И когда я впервые услышал её, я сказал: "Мы уверены, что хотим поделиться этим с миром? Разве это не твоя песня для твоей девушки?" И все ответили: "Это чертовски хорошая песня". Обычно если она так нравится нам, она понравится и многим другим людям. Это мы уже понимали. Если мы поддерживаем наш стандарт и играем в соответствии с ним, то в основном всем это нравится».
Кроме того, Newsted прокомментировал огромный коммерческий успех песни "Nothing Else Matters", которую Hetfield написал о тоске по своей тогдашней девушке во время гастролей:
«Мы были в туре пару месяцев. Первым синглом был "Enter Sandman", а "Nothing Else Matters" появился несколько месяцев спустя, когда мы уже уже гастролировали какое-то время. На тот момент мы уже отыграли в 27 или 32 странах... И вдруг, когда вышел "Nothing Else Matters", в гримёрку зашёл парень, который рассказывал нам, что происходит за день, и сказал: "Сингл "Nothing Else Matters" стал № 1 в 30 странах на этой неделе". И мы переглянулись: "Какого хрена? Что происходит?" Звонили люди, представители промоутеров и радиостанций, и всё это из стран, где мы ещё не играли, где мы не были с концертами. Но вдруг появилась эта хорошая песня: "Эти ребята замечательные. Пусть они приедут и сыграют для наших детей". И вот внезапно все эти люди выходят из небытия: "Вы можете приехать и сыграть для нас "Nothing Else Matters"?" "Конечно". И это шесть минут из двух с половиной часов. Угадай, что будет в остальные два часа и 20 минут, чувак. Это будут "Fight Fire" и "Battery".
Я хочу сказать, что это самая мягкая песня, которую когда-либо делали METALLICA — за всё время — но она разрушила самые серьёзные преграды, чтобы появилась возможность донести "Creeping Death" и всё остальное до людей. По-другому и быть не могло... "Nothing Else Matters" — нежная. Это песня о любви. Эта чёртова песня.
Сейчас, когда прошло уже 30 лет, я могу сказать, что сотни тысяч пар, вступающих в брак, использовали "Nothing Else Matters" в качестве свадебной песни по всему миру. Это песня о любви. Наша песня о любви разрушила все преграды, через которые предстояло пройти нам и тем миллионам групп, которые последовали за нами впоследствии».
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Артур Коури
Санчез
olly71
polos
Умник
Почему коммерческий успех это что-то плохое?
graillyc
Nepalcev
Они тупо разные.
Насинг трогательная баллада для большего круга слушателей за пределами метал-сцены. И неожиданная для самой Метлы.
Анфоргивен - это эволюция Фэйдтублэка, Велкома и Вана.
resurgamresponses
да это не прогиб, а чтото непонятно как назвать не используя обсценную лексику
rattle_snake
Dichlofos
DissidentAggressor
gravitgroove
Споpить не буду, но для меня таковой является титульная-одноименная с "Master of Puppets"
WahrandPhain
overgrin
А какие хорошие песни тогда в "метале" ???
По мнению Уважаемых экспертов блять?
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