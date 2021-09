сегодня



JASON NEWSTED : «"Nothing Else Matters" разрушила многие преграды для METALLICA»



JASON NEWSTED в рамках недавнего интервью коснулся темы изменения в сторону более мягкого звучания на альбоме 1991 года:



«У меня не было проблем с возвращением к среднетемповому ритму в противовес быстрым вещам, потому что мы по-прежнему исполняли вживую много быстрых вещей. А живое исполнение — это всё, что для меня имело значение. Так что у нас оставался репертуар, позволяющий делать всё это постоянно, — и "Battery", и "Fight Fire [With Fire]", да всё что угодно — наряду с более мягкими песнями. Единственная особенность, о которой я бы хотел сказать, это то, что "Nothing Else Matters" была очень личной песней для James'a [Hetfield'a, фронтменa METALLICA]. Некоторые из песен тоже очень личные — "The God That Failed" и "Fade To Black" были очень личными, и он один из лучших авторов текстов, когда-либо существовавших в любом стиле музыки, он потрясающий. И эта песня была настолько личной о нём и его особенном человеке. И когда я впервые услышал её, я сказал: "Мы уверены, что хотим поделиться этим с миром? Разве это не твоя песня для твоей девушки?" И все ответили: "Это чертовски хорошая песня". Обычно если она так нравится нам, она понравится и многим другим людям. Это мы уже понимали. Если мы поддерживаем наш стандарт и играем в соответствии с ним, то в основном всем это нравится».



Кроме того, Newsted прокомментировал огромный коммерческий успех песни "Nothing Else Matters", которую Hetfield написал о тоске по своей тогдашней девушке во время гастролей:



«Мы были в туре пару месяцев. Первым синглом был "Enter Sandman", а "Nothing Else Matters" появился несколько месяцев спустя, когда мы уже уже гастролировали какое-то время. На тот момент мы уже отыграли в 27 или 32 странах... И вдруг, когда вышел "Nothing Else Matters", в гримёрку зашёл парень, который рассказывал нам, что происходит за день, и сказал: "Сингл "Nothing Else Matters" стал № 1 в 30 странах на этой неделе". И мы переглянулись: "Какого хрена? Что происходит?" Звонили люди, представители промоутеров и радиостанций, и всё это из стран, где мы ещё не играли, где мы не были с концертами. Но вдруг появилась эта хорошая песня: "Эти ребята замечательные. Пусть они приедут и сыграют для наших детей". И вот внезапно все эти люди выходят из небытия: "Вы можете приехать и сыграть для нас "Nothing Else Matters"?" "Конечно". И это шесть минут из двух с половиной часов. Угадай, что будет в остальные два часа и 20 минут, чувак. Это будут "Fight Fire" и "Battery".



Я хочу сказать, что это самая мягкая песня, которую когда-либо делали METALLICA — за всё время — но она разрушила самые серьёзные преграды, чтобы появилась возможность донести "Creeping Death" и всё остальное до людей. По-другому и быть не могло... "Nothing Else Matters" — нежная. Это песня о любви. Эта чёртова песня.



Сейчас, когда прошло уже 30 лет, я могу сказать, что сотни тысяч пар, вступающих в брак, использовали "Nothing Else Matters" в качестве свадебной песни по всему миру. Это песня о любви. Наша песня о любви разрушила все преграды, через которые предстояло пройти нам и тем миллионам групп, которые последовали за нами впоследствии».



















