сегодня



JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA



JASON NEWSTED в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, в каких он сейчас отношениях с музыкантами METALLICA:



«Последние пару дней я переписывался с Lars'ом [Ulrich'ом, барабанщиком METALLICA]. Мы стараемся оставаться на связи — он и я — и говорить обо всём. Он очень интересуется моим искусством; он всегда оказывал мне всяческую поддержку, так что я ему очень благодарен. То же самое и в музыкальном плане... И я знаю, что его сыновья, у которых есть своя группа TAIPEI HOUSTON, фанаты моего творчества, и я их поклонник, и это здорово. Это вообще что-то невероятное. И я испытываю к нему невероятное уважение. Вот и всё. Вот так. И я чертовски горжусь этими парнями. До сих пор так рубишь, чувак? Да ладно. И они сделали такой замах — запланировали концерты вплоть до осени 2024-го или около того. У них чертовски большие яйца. Невероятно. Как не аплодировать такому? Я всегда этому поражаюсь. Видимо, так и должно было быть. У кого ещё есть такая способность держаться на уровне? Я к тому, что это уникальная особенность, просто неповторимая черта».



На вопрос о том, обсуждал ли он когда-нибудь с нынешним басистом METALLICA Robert'ом Trujillo его подход к исполнению классических песен группы вживую, Newsted ответил:



«У нас ещё не было таких подробных разговоров. Нет. Сейчас они звучат просто потрясающе. Они уже давно так звучат вживую. Они отлично делают свою работу, это правда. Звук просто убойный!»





