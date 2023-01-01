JASON NEWSTED — об отношениях с музыкантами METALLICA

25 дек 2020 :
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JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS
23 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
14 дек 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED
25 ноя 2020 :
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JASON NEWSTED вновь продаёт дом
12 окт 2020 :
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JASON NEWSTED купил дом
30 апр 2020 :
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Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»
5 апр 2020 :
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JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»
3 апр 2020 :
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JASON NEWSTED на карантине
1 апр 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND
16 фев 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND
21 дек 2019 :
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JASON NEWSTED продал дом
1 ноя 2019 :
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JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
|
JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
|
JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
|
JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
|
Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
|
Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
|
JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
|
Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
|
Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
|
Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
|
Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
|
JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
|
Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
|
Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
|
NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
|
JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
|
Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
|
NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
|
Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
|
Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
|
Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
|
NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
|
Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
|
JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
|
JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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