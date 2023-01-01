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JASON NEWSTED: «Будет громко!»



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JASON NEWSTED в рамках визита в программу Gator Garage на радиостанции 98.7 FM, ответил на вопрос о том, каковы его творческие планы на ближайшее время:

«На самом деле, я провел шесть месяцев прошлого года, собирая альбом THE CHOPHOUSE BAND "Volume 1". THE CHOPHOUSE BAND были вместе [и] делали музыку с 1992 года. Так что это был наш первый альбом после тридцати лет. Я потратил на него много времени. А потом, когда я закончил работу над этим альбомом, я вернулся к тяжелой музыке. Последние пару недель я прослушивал гитаристов для тяжелого проекта. Я вернулся на бас и пою с металлическим барабанщиком — двойной бас, знаете ли; снова становится шумно. Так что у меня в запасе еще несколько проектов. Сейчас я собираю два новых проекта — но уже очень громких!»




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