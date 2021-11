сегодня



JASON NEWSTED — о самом запомнившемся шоу METALLICA



JASON NEWSTED в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое из шоу METALLICA для него наиболее памятно:



«Те, которые со временем прославились и стали сенсацией, например, грандиозное российское шоу и тому подобное — конечно, незабываемы, и достаточно хорошо задокументированы. Но есть и другие, которые лично для нас как для группы имеют огромное значение. Day On The Green в Окленде [12 октября 91-го года]. Это было последнее полноценное шоу [легендарного концертного промоутера] Билла Грэма, которое он устроил. Это было очень важное событие для всей Bay Area, мужик. Он рискнул с METALLICA в 82-м, 83-м, 84-м — неважно, когда это было. А потом они вернулись домой, чтобы быть хедлайнерами на этом шоу. Мы были в туре по "Black Album" пару месяцев. Мы начали работать на полную катушку. Туда приехали с MTV, они привезли 19 чёртовых камер, сделали своё дело и записали всё как надо — на телевидении это звучало просто убийственно. Я помню, как играл на большом шестиструнном басу Alembic со струной на верхней части, такой большой и круглой, как твой грёбаный палец — как сраный телефонный кабель — но настроенной специально ниже ради "Sad But True", так, что из народа выбивало нутро, у них буквально вылетали пломбы от такого звука! Они стояли напротив колонок, и всё добро буквально летело на сцену — было охренеть как убойно. Мы просто убивали с точностью снайперов!»













