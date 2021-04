сегодня



JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполнили классику JOHNNY CASH'а



Jason Newsted опубликовал видео с выступления, состоявшегося в марте 2019 года, на котором он и THE CHOPHOUSE BAND исполнили классическую песню Johnny Cash'а "Folsom Prison Blues".







