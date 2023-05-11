JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA

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все новости группы
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США
5 фев 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют песню JOHN'a ANDERSON'a
18 янв 2021 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
27 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
25 дек 2020 :
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JASON NEWSTED исполняет тему TOM WAITS
23 дек 2020 :
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JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND исполняют Джонни Кэша
14 дек 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED
25 ноя 2020 :
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JASON NEWSTED вновь продаёт дом
12 окт 2020 :
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JASON NEWSTED купил дом
30 апр 2020 :
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Гитарист STAIND: «JASON NEWSTED закрыл проект из-за финансовых трудностей»
5 апр 2020 :
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JASON NEWSTED: «Четыре футболки означали отличное шоу METALLICA»
3 апр 2020 :
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JASON NEWSTED на карантине
1 апр 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED & CHOPHOUSE BAND
16 фев 2020 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED And CHOPHOUSE BAND
21 дек 2019 :
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JASON NEWSTED продал дом
1 ноя 2019 :
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JASON NEWSTED снизил цену за дом
17 окт 2019 :
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JASON NEWSTED: «Я принёс стабильность в METALLICA»
8 окт 2019 :
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JASON NEWSTED и CHOPHOUSE BAND отыграли первый электрический сет
23 авг 2019 :
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JASON NEWSTED продает дом
29 май 2018 :
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JASON NEWSTED выступил с CHOPHOUSE BAND
19 янв 2018 :
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JASON NEWSTED исполняет песню NEIL'a YOUNG'a
6 дек 2017 :
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JASON NEWSTED о METALLICA
1 дек 2017 :
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Выставка работ JASON'a NEWSTED'a
24 окт 2017 :
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JASON NEWSTED исполнил кавер-версию BOB SEGER
20 окт 2017 :
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JASON NEWSTED продает дом
18 май 2017 :
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JASON NEWSTED о проблемах METALLICA на Грэмми
10 май 2017 :
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JASON NEWSTED выступил с TANGIERS BLUES BAND
24 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
16 сен 2016 :
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JASON NEWSTED исполняет песни WILLIE NELSON, JOHN PRINE, DOUG SEEGERS
14 сен 2016 :
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Видео с выступления JASON NEWSTED AND THE CHOPHOUSE BAND
2 сен 2016 :
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JASON NEWSTED рассказал о причинах молчания
31 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о новой песне METALLICA
15 авг 2016 :
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JASON NEWSTED о приостановлении деятельности NEWSTED
24 дек 2014 :
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У JASON'a NEWSTED'a нет планов на NEWSTED
24 сен 2014 :
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JASON NEWSTED удалился из социальных сетей
22 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию по личным причинам
19 фев 2014 :
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NEWSTED не приедут в Австралию?
15 фев 2014 :
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Новое видео NEWSTED
6 фев 2014 :
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Лидер MEGADETH не виноват в том, что NEWSTED не будут играть в Австралии
26 дек 2013 :
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JASON'a NEWSTED'a не беспокоит отсутствие различимого баса на "…and Justice For All"
8 ноя 2013 :
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JASON NEWSTED «гордится» участниками METALLICA, которые не боятся рисковать
1 ноя 2013 :
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Новое видео NEWSTED
16 авг 2013 :
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NEWSTED исполнил песни MOTÖRHEAD, METALLICA
8 авг 2013 :
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JASON NEWSTED «по-прежнему готов исполнить» старую песню METALLICA с Dave'ом Mustaine'ом
31 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
29 июл 2013 :
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Новый альбом NEWSTED доступен для прослушивания
24 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления NEWSTED
24 июл 2013 :
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Видео с текстом от NEWSTED
22 июл 2013 :
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Семплы новых песен NEWSTED
19 июл 2013 :
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Новая песня NEWSTED
13 июл 2013 :
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Семплы новой песни NEWSTED
13 июл 2013 :
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JASON NEWSTED высказал своё мнение по поводу фильма METALLICA 'Some Kind Of Monster'
5 июл 2013 :
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JASON NEWSTED: 'Я мог бы заполучить для NEWSTED любого музыканта'
28 июн 2013 :
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NEWSTED: «"St. Anger" и "Death Magnetic" — не самые лучшие по звучанию альбомы METALLICA»
28 июн 2013 :
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GARY HOLT присоединился на сцене к NEWSTED
24 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
21 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED доступна для скачивания
18 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED со сцены
16 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
10 июн 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
5 июн 2013 :
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Новая песня NEWSTED
3 июн 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
29 май 2013 :
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NEWSTED: "Есть шанс, что я и Dave исполним что-то из METALLICA в Gigantour"
25 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
23 май 2013 :
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JASON NEWSTED был сбит фанатом со сцены
13 май 2013 :
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Видео с выступления NEWSTED
1 май 2013 :
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NEWSTED стали участниками GIGANTOUR
30 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
26 апр 2013 :
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NEWSTED ответил на вопросы
24 апр 2013 :
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Видео полного концерта NEWSTED
22 апр 2013 :
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Группа NEWSTED открыла первое турне
12 апр 2013 :
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Гитарист STAIND записал партии за три дня для дебюта NEWSTED
8 апр 2013 :
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NEWSTED завершил запись
21 мар 2013 :
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Гитарист STAIND о игре в NEWSTED
19 мар 2013 :
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Гитарист STAIND в NEWSTED
6 мар 2013 :
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NEWSTED работают над новыми песнями
19 фев 2013 :
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JASON NEWSTED: «Пару раз наступал момент, когда моё сердце почти останавливалось»
11 фев 2013 :
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NEWSTED: "Я записал новый ЕР благодаря поклонникам"
24 янв 2013 :
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NEWSTED: "Я спас METALLICA, когда пришёл в группу и снова спас METALLICA, когда ушёл из группы"
16 янв 2013 :
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Новое видео NEWSTED
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED сказал, что пристрастился к болеутоляющим из-за операций на плечевых суставах
13 янв 2013 :
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JASON NEWSTED: JAMES HETFIELD просто лучший, когда одновременно играет и поет
11 янв 2013 :
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Премьера нового видео NEWSTED на следующей неделе
20 дек 2012 :
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JASON NEWSTED о группах, берущих деньги за meet-and-greet : "Это полное дерьмо!"
18 дек 2012 :
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Новая песня NEWSTED
15 дек 2012 :
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JASON NEWSTED выпустит ЕР в январе
8 дек 2012 :
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JASON NEWSTED заканчивает работу над альбомом
27 янв 2004 :
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JASON NEWSTED: сэмплы группы THE GOOD DEVILS
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сегодня
JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
В последнем эпизоде подкаста "Let There Be Talk" с рок-н-ролльным комиком Дином Делреем бывший басист METALLICA Jason Newsted выступил в защиту Lars'a Ulrich'a в связи с критикой по поводу его способностей игры на барабанах, а также из-за его роли в судебном процессе METALLICA против Napster в 2000 году. Хотя дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате более 300 000 пользователей были отстранены от службы обмена музыкальными файлами, а имидж METALLICA сильно пострадал в глазах поклонников музыки.
Насчёт того, что Lars'a часто считают средним барабанщиком, чьи навыки затмевают многие другие менее именитые музыканты, Jason сказал:
«Любой, кто так говорит, — долбаный идиот. Они понятия не имеют, о чём говорят. Можно отметить серьёзность этого парня, его прозорливость, его понимание того, что, чёрт возьми, происходило, когда ему было 21, 22, 23 года. Вы серьёзно?
Так что если он не может играть так же, как Dave Lombardo или кто там есть сегодня... Обрати внимание на его достижения, пpидypoк. Не говори фигни об этом парне. Он намного опережает тебя во многих вещах, это я со всей уверенностью заявляю. Если бы не было его самого и его способности предвидеть, предсказывать, знать географию, понимать, какая страна, какой город, что делает в какое время и так далее, ни за что бы METALLICA не стала тем, чем она стала. Так что нужно взять себя в руки, потому что это гораздо большее, чем просто уметь бить по барабану.
Требования к музыкантам в те времена, когда играл Джими Хендрикс, а BLACK SABBATH только начинали ездить в туры, были следующими: участники группа выходили на сцену, курили гaшиш, исполняли песни, получали немного денег, пили пиво, бегали за девушками, ехали дальше. Это всё, что было нужно. Вышло видео "Paranoid", которое они согласились снять на одну секунду; они поставили позади себя масло или что-то в этом роде. Это заняло бы у Ларса не более пары часов за день. Сейчас, или даже 20 с чем-то лет назад, или 30, возможно, для пластинки было важно то, о чём мы только что говорили: ты научился играть на инструменте, ты играл в такт, ты пытался петь, ты помнил, что будет дальше, и заучивал свои партии. А потом видео, затем интервью, после чего первое-второе, пятое-десятое, встречи, адвокаты, показания. А ещё у тебя должно найтись время для жены. Вот что реально.
Так что если кто-то хочет поговорить об этом: "Да, у меня есть это. Я могу сделать это", а ты можешь? Сможешь ли ты, правда? Я так не думаю, чувак».
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И сам Ларс первым признает, что они добились существенно больше, чем он. Даже если померли в 32 года.
По сабжу: при такой лестной риторике Ларс вполне может снова пригласить Ньюстеда в группу. Опять же, с точки зрения пиара и заколачивания бабла это было бы 100%-е бинго.
- Нет, я не согласен, Ларс прекрасный бизнесмен, прозорливый пиарщик, заработал кучу денег, может выполнять сто задач одновременно.
- Но барабанщик то он какой?
- Это не главное, вот у вас есть столько денег и славы? Нет? Вот и заткнитесь.