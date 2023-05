сегодня



JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA



В последнем эпизоде подкаста "Let There Be Talk" с рок-н-ролльным комиком Дином Делреем бывший басист METALLICA Jason Newsted выступил в защиту Lars'a Ulrich'a в связи с критикой по поводу его способностей игры на барабанах, а также из-за его роли в судебном процессе METALLICA против Napster в 2000 году. Хотя дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате более 300 000 пользователей были отстранены от службы обмена музыкальными файлами, а имидж METALLICA сильно пострадал в глазах поклонников музыки.



Насчёт того, что Lars'a часто считают средним барабанщиком, чьи навыки затмевают многие другие менее именитые музыканты, Jason сказал:



«Любой, кто так говорит, — долбаный идиот. Они понятия не имеют, о чём говорят. Можно отметить серьёзность этого парня, его прозорливость, его понимание того, что, чёрт возьми, происходило, когда ему было 21, 22, 23 года. Вы серьёзно?



Так что если он не может играть так же, как Dave Lombardo или кто там есть сегодня... Обрати внимание на его достижения, пpидypoк. Не говори фигни об этом парне. Он намного опережает тебя во многих вещах, это я со всей уверенностью заявляю. Если бы не было его самого и его способности предвидеть, предсказывать, знать географию, понимать, какая страна, какой город, что делает в какое время и так далее, ни за что бы METALLICA не стала тем, чем она стала. Так что нужно взять себя в руки, потому что это гораздо большее, чем просто уметь бить по барабану.



Требования к музыкантам в те времена, когда играл Джими Хендрикс, а BLACK SABBATH только начинали ездить в туры, были следующими: участники группа выходили на сцену, курили гaшиш, исполняли песни, получали немного денег, пили пиво, бегали за девушками, ехали дальше. Это всё, что было нужно. Вышло видео "Paranoid", которое они согласились снять на одну секунду; они поставили позади себя масло или что-то в этом роде. Это заняло бы у Ларса не более пары часов за день. Сейчас, или даже 20 с чем-то лет назад, или 30, возможно, для пластинки было важно то, о чём мы только что говорили: ты научился играть на инструменте, ты играл в такт, ты пытался петь, ты помнил, что будет дальше, и заучивал свои партии. А потом видео, затем интервью, после чего первое-второе, пятое-десятое, встречи, адвокаты, показания. А ещё у тебя должно найтись время для жены. Вот что реально.



Так что если кто-то хочет поговорить об этом: "Да, у меня есть это. Я могу сделать это", а ты можешь? Сможешь ли ты, правда? Я так не думаю, чувак».







