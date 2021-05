сегодня



Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка



Шесть прядей волос Курта Кобейна выставлены на аукцион Iconic Auctions "The Amazing Music Auction", на котором представлены личные и памятные вещи с автографами, принадлежавшие Кобейну и NIRVANA, а также THE BEATLES, Бобу Дилану, Эрику Клэптону, LED ZEPPELIN и другим. Аукцион стартовал 6 мая.



Что касается того, как волосы Кобейна оказались в распоряжении владельцев Iconic Auctions, сказано следующее:



«Этот единственный в своём роде артефакт только что появился на рынке и имеет безупречную историю происхождения, включая фотографии Курта, позирующего с женщиной, которая стригла его, с ножницами в руках, и фантастический снимок, на котором волосы действительно срезаны! Состригла легендарные светлые локоны фронтмена NIRVANA его ранняя подруга Тесса Осборн ещё в 1989 году — задолго до его успеха с "Nevermind" — во время тура "Bleach". Тесса подарила оригинальный локон художнице из Сиэтла Николь ДеПоло в качестве сердечного подарка после смерти Курта, а также предоставила оригинальную сумку с рукописной записью о происхождении: "29/10/89": Тесс постригла Курта в Бирмингеме, Англия, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU"».



В двухстраничном заявлении о происхождении волос Кобейна, подписанном ДеПоло, говорится следующее:



«Тесса познакомилась с Куртом ещё в Англии, и они общались во время тура "Bleach". NIRVANA сначала прогремели в Англии, и она, должно быть, предчувствовала, что Курт станет музыкальной иконой. Что касается Курта, Тесса была кем-то вроде Астрид Кирхерр для THE BEATLES — женщиной, которая сделала ему его культовую стрижку. У неё даже была серия фотографий, чтобы доказать это: снимок её и Курта с длинными распущенными волосами, на котором она высоко держит ножницы, а затем снимок ножниц, срезающих около 18 см волос. Остальное было историей. Курт был известен своими белокурыми волосами и стрижкой под пажа, и она сделала ему первую прическу в октябре 1989 года, как раз перед тем, как его образ начал распространяться по всему миру».



Часть выручки от аукциона пойдёт в фонд Live Nation "Crew Nation" — глобальный фонд помощи работникам музыкальных коллективов, пострадавшим от пандемии коронавируса.











