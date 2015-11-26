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Nirvana

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31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе

1 фев 2020 : 		 Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна

16 янв 2020 : 		 Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы

18 дек 2019 : 		 Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров

28 окт 2019 : 		 Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000

28 сен 2019 : 		 Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью

20 авг 2019 : 		 KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены

20 май 2019 : 		 DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA

6 мар 2019 : 		 Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле

5 фев 2019 : 		 Менеджер NIRVANA выпускает книгу

8 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA произошло!

5 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?

5 сен 2018 : 		 KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»

24 май 2018 : 		 DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA

5 апр 2018 : 		 Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы
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Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка



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Шесть прядей волос Курта Кобейна выставлены на аукцион Iconic Auctions "The Amazing Music Auction", на котором представлены личные и памятные вещи с автографами, принадлежавшие Кобейну и NIRVANA, а также THE BEATLES, Бобу Дилану, Эрику Клэптону, LED ZEPPELIN и другим. Аукцион стартовал 6 мая.

Что касается того, как волосы Кобейна оказались в распоряжении владельцев Iconic Auctions, сказано следующее:

«Этот единственный в своём роде артефакт только что появился на рынке и имеет безупречную историю происхождения, включая фотографии Курта, позирующего с женщиной, которая стригла его, с ножницами в руках, и фантастический снимок, на котором волосы действительно срезаны! Состригла легендарные светлые локоны фронтмена NIRVANA его ранняя подруга Тесса Осборн ещё в 1989 году — задолго до его успеха с "Nevermind" — во время тура "Bleach". Тесса подарила оригинальный локон художнице из Сиэтла Николь ДеПоло в качестве сердечного подарка после смерти Курта, а также предоставила оригинальную сумку с рукописной записью о происхождении: "29/10/89": Тесс постригла Курта в Бирмингеме, Англия, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU"».

В двухстраничном заявлении о происхождении волос Кобейна, подписанном ДеПоло, говорится следующее:

«Тесса познакомилась с Куртом ещё в Англии, и они общались во время тура "Bleach". NIRVANA сначала прогремели в Англии, и она, должно быть, предчувствовала, что Курт станет музыкальной иконой. Что касается Курта, Тесса была кем-то вроде Астрид Кирхерр для THE BEATLES — женщиной, которая сделала ему его культовую стрижку. У неё даже была серия фотографий, чтобы доказать это: снимок её и Курта с длинными распущенными волосами, на котором она высоко держит ножницы, а затем снимок ножниц, срезающих около 18 см волос. Остальное было историей. Курт был известен своими белокурыми волосами и стрижкой под пажа, и она сделала ему первую прическу в октябре 1989 года, как раз перед тем, как его образ начал распространяться по всему миру».

Часть выручки от аукциона пойдёт в фонд Live Nation "Crew Nation" — глобальный фонд помощи работникам музыкальных коллективов, пострадавшим от пандемии коронавируса.

KURT COBAIN




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

VAMPCUT


8 май 2021, 12:54		Помню Харатьян Якубовичу свои усы подарил на Поле чудес. В 90-е дело было.

gravitgroove


8 май 2021, 13:41		можно клониpoвать


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