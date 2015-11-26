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Nirvana

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22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

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16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

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24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA

31 мар 2020 : 		 Музыканты NIRVANA собрались вместе

1 фев 2020 : 		 Менеджер NIRVANA не верит в убийство Курта Кобейна

16 янв 2020 : 		 Песня NIRVANA стала самым популярным треком на американском рок-радио с 2010 по 2019 годы

18 дек 2019 : 		 Клип NIRVANA набрал миллиард просмотров

28 окт 2019 : 		 Кардиган вокалиста NIRVANA продан за $334,000

28 сен 2019 : 		 Расширенная версия NIRVANA 'MTV Unplugged In New York' выйдет осенью

20 авг 2019 : 		 KRIST NOVOSELIC: мастер-плёнки "Nevermind" уничтожены

20 май 2019 : 		 DAVE GROHL, COURTNEY LOVE, FRANCES BEAN COBAIN участвуют в судебной тяжбе, связанной с NIRVANA

6 мар 2019 : 		 Концертный релиз NIRVANA выйдет на виниле

5 фев 2019 : 		 Менеджер NIRVANA выпускает книгу

8 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA произошло!

5 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?

5 сен 2018 : 		 KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»

24 май 2018 : 		 DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA

5 апр 2018 : 		 Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы

15 янв 2018 : 		 Репетиционные записи NIRVANA онлайн

4 мар 2017 : 		 'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах

1 дек 2015 : 		 Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора

10 ноя 2015 : 		 Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч
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Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов



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Julien's Auctions, известный аукционный дом, специализирующийся на торговле предметами звёзд, ранее объявил о том, что на летних торгах 19—20 июня будет выставлена гитара лидера NIRVANA Курта Кобейна, на которой он играл в рамках знаменитого "MTV Unplugged In New York". В итоге они поставили рекорд — гитара была продана за $6,010,000. Эту сумму заплатил Peter Freedman, основатель RØDE Microphones, который яростно бился с коллекционерами со всего земного шара.

«Когда я услышал, что эта культовая гитара выставлена на аукцион, я сразу понял, что это единственная в жизни возможность обеспечить её сохранность и использовать как средство, чтобы привлечь внимание к борьбе, с которой приходится сталкиваться тем, кто занимается музыкой, и с которой приходится бороться талантливым людям.

Мировая индустрия искусства была поражена влиянием COVID-19, причём музыканты и артисты оказались в числе наиболее пострадавших. Последние несколько месяцев были последней каплей, переполнившей бочку, и для многих в искусстве стало суровой реальностью, что они работают в индустрии, которая не получает достаточной поддержки во времена кризиса.

Для большинства доступ к финансовым и медицинским услугам — особенно к услугам в области психического здоровья — очень ограничен. Хотя многие отрасли промышленности постепенно возвращаются к нормальной жизни, пройдёт много времени, прежде чем эта отрасль сможет начать функционировать в прежнем виде. Плата, которую пришлось и будет необходимо продолжать платить, огромна и требует не только разговоров. Всё это требует действий здесь и сейчас, а я как раз человек действия.

"Unplugged" NIRVANA — одна из моих самых любимых пластинок и просто лучшая из всех, которые были сняты на видео. Она оказала на меня огромное влияние в начале 90-х, когда RØDE только становились на ноги, тогда музыка NIRVANA была саундтреком моей жизни и той эры компании».

KURT COBAIN








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