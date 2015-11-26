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Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов



Julien's Auctions, известный аукционный дом, специализирующийся на торговле предметами звёзд, ранее объявил о том, что на летних торгах 19—20 июня будет выставлена гитара лидера NIRVANA Курта Кобейна, на которой он играл в рамках знаменитого "MTV Unplugged In New York". В итоге они поставили рекорд — гитара была продана за $6,010,000. Эту сумму заплатил Peter Freedman, основатель RØDE Microphones, который яростно бился с коллекционерами со всего земного шара.



«Когда я услышал, что эта культовая гитара выставлена на аукцион, я сразу понял, что это единственная в жизни возможность обеспечить её сохранность и использовать как средство, чтобы привлечь внимание к борьбе, с которой приходится сталкиваться тем, кто занимается музыкой, и с которой приходится бороться талантливым людям.



Мировая индустрия искусства была поражена влиянием COVID-19, причём музыканты и артисты оказались в числе наиболее пострадавших. Последние несколько месяцев были последней каплей, переполнившей бочку, и для многих в искусстве стало суровой реальностью, что они работают в индустрии, которая не получает достаточной поддержки во времена кризиса.



Для большинства доступ к финансовым и медицинским услугам — особенно к услугам в области психического здоровья — очень ограничен. Хотя многие отрасли промышленности постепенно возвращаются к нормальной жизни, пройдёт много времени, прежде чем эта отрасль сможет начать функционировать в прежнем виде. Плата, которую пришлось и будет необходимо продолжать платить, огромна и требует не только разговоров. Всё это требует действий здесь и сейчас, а я как раз человек действия.



"Unplugged" NIRVANA — одна из моих самых любимых пластинок и просто лучшая из всех, которые были сняты на видео. Она оказала на меня огромное влияние в начале 90-х, когда RØDE только становились на ноги, тогда музыка NIRVANA была саундтреком моей жизни и той эры компании».



















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