сегодня



NIRVANA и участницы HEART получат награду



NIRVANA и сестры Wilson из HEART будут удостоен награды Академии звукозаписи за жизненные достижения в 2023 году. Среди других лауреатов — Бобби Макферрин, Ма Рейни, Nile Rodgers и Slick Rick.



«Академия с гордостью отмечает разнообразный список влиятельных музыкальных деятелей, представляющих множество жанров и направлений в качестве лауреатов 2023 Special Merit Awards, — заявил Харви Мейсон-младший, генеральный директор Академии звукозаписи. — Каждый из представленных в этом списке авторов оказал влияние на нашу индустрию — от технических до творческих достижений, представляя широту разнообразного музыкального сообщества. Мы рады отметить в следующем месяце данную группу легенд, которые продолжают вдохновлять и формировать музыкальный мир».







+0 -0



просмотров: 97

