Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 15
*Кассетный бокс-сет от MYSTICUM 13
*GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!» 10
*DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом 10
*FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
[= ||| все новости группы



*

Nirvana

*



8 янв 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получат награду

16 ноя 2022 : 		 Разбитая гитара Курта Кобейна была продана почти за полмиллиона долларов

6 сен 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили

26 май 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустили с молотка

12 апр 2022 : 		 Гитару Курта из "Smells Like Teen Spirit" пустят с молотка

4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NIRVANA и участницы HEART получат награду



zoom
NIRVANA и сестры Wilson из HEART будут удостоен награды Академии звукозаписи за жизненные достижения в 2023 году. Среди других лауреатов — Бобби Макферрин, Ма Рейни, Nile Rodgers и Slick Rick.

«Академия с гордостью отмечает разнообразный список влиятельных музыкальных деятелей, представляющих множество жанров и направлений в качестве лауреатов 2023 Special Merit Awards, — заявил Харви Мейсон-младший, генеральный директор Академии звукозаписи. — Каждый из представленных в этом списке авторов оказал влияние на нашу индустрию — от технических до творческих достижений, представляя широту разнообразного музыкального сообщества. Мы рады отметить в следующем месяце данную группу легенд, которые продолжают вдохновлять и формировать музыкальный мир».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом