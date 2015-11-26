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Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера



Как сообщает Rolling Stone, NIRVANA ответила на второй, изменённый иск против группы, поданный человеком, который утверждает, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома NIRVANA "Nevermind".



В последнем иске, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса, адвокаты группы заявили, что последняя жалоба Спенсера Элдена, поданная 12 января, должна быть отклонена с предубеждением.



«Это дело должно быть прекращено», — говорится в заявлении. NIRVANA утверждает, что «никакие поправки не могут спасти иск [Элдена]». В своём постоянно сокращающемся исковом заявлении Элден отказался от всех, кроме одного, из множества исков, которые он ранее пытался предъявить ответчикам», — добавляется в заявлении. — Время истекло. Решение Элдена не подавать иск к этим ответчикам в течение последних 30 лет, несмотря на то, что он на протяжении десятилетий знал об их одинаковом и неизменном поведении, является решающим для рассмотрения его иска. Всё просто».







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