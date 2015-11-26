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Nirvana

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4 фев 2022 : 		 Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера

26 янв 2022 : 		 Концертные снимки NIRVANA выйдут как NFT

19 янв 2022 : 		 Модель с обложки NIRVANA вновь подала иск

9 янв 2022 : 		 Суд отклонил иск модели с обложки альбома NIRVANA к участникам группы

25 дек 2021 : 		 NIRVANA подала ходатайство об отклонении недавнего иска модели с обложки "Nevermind"

25 ноя 2021 : 		 Модель с обложки NIRVANA обновила иск

28 окт 2021 : 		 DAVE GROHL — об иске модели с обложки "Nevermind"

26 окт 2021 : 		 Суд отклонил иск против NIRVANA

25 окт 2021 : 		 DAVE GROHL: «Мне было страшно писать о Курте»

6 окт 2021 : 		 Dave Grohl не против поменять оформление альбома NIRVANA

24 сен 2021 : 		 Новая версия альбома NIRVANA будет включать 70 неизданных треков

25 авг 2021 : 		 Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую порнографию

29 июн 2021 : 		 NIRVANA набрали миллиард на Spotify

17 июн 2021 : 		 Себяшечка Курта Кобейна ушла почти за 300

19 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA ушли с за 14 тысяч

8 май 2021 : 		 Волосы лидера NIRVANA уйдут с молотка

5 май 2021 : 		 На NIRVANA подали в суд

29 апр 2021 : 		 Последняя съемка NIRVANA выйдет как NFT

30 июн 2020 : 		 Пазлы NIRVANA выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA ушла за шесть миллионов

4 июн 2020 : 		 Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа

16 май 2020 : 		 Басист NIRVANA о теориях заговора

14 май 2020 : 		 Гитара лидера NIRVANA выставлена на продажу

12 май 2020 : 		 DAVE GROHL хвалит Post Malone за сет классики NIRVANA

27 апр 2020 : 		 POST MALONE и барабанщик BLINK-182 исполняют NIRVANA

24 апр 2020 : 		 COURTNEY LOVE дала добро на то, чтобы POST MALONE провел трибьют NIRVANA
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|||| сегодня

Представители NIRVANA ответили на новый иск со стороны Спенсера



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Как сообщает Rolling Stone, NIRVANA ответила на второй, изменённый иск против группы, поданный человеком, который утверждает, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома NIRVANA "Nevermind".

В последнем иске, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса, адвокаты группы заявили, что последняя жалоба Спенсера Элдена, поданная 12 января, должна быть отклонена с предубеждением.

«Это дело должно быть прекращено», — говорится в заявлении. NIRVANA утверждает, что «никакие поправки не могут спасти иск [Элдена]». В своём постоянно сокращающемся исковом заявлении Элден отказался от всех, кроме одного, из множества исков, которые он ранее пытался предъявить ответчикам», — добавляется в заявлении. — Время истекло. Решение Элдена не подавать иск к этим ответчикам в течение последних 30 лет, несмотря на то, что он на протяжении десятилетий знал об их одинаковом и неизменном поведении, является решающим для рассмотрения его иска. Всё просто».

NIRVANA Fires Back At



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


4 фев 2022, 14:53		Смешнее было только (жаль, ДС это не выложили у себя в прошлом году), когда Хохлов Иван Владимирович подал иск против Metallica на сумму в 1 миллиард американских денег с пожизненным его содержанием.

nabastak_


4 фев 2022, 15:16		А разве истец не обязан оплатить дорогих адвокатов ответчика если иск отклонен ?

Sbekhinov


4 фев 2022, 16:44		Пускай выпустят спец издание альбома, без него на обложке.
Либо с членом на всю обложку


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