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Nirvana

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Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили



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По сообщению Rolling Stone, судья отклонил третью версию иска против NIRVANA, поданного человеком, который утверждает, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома "Nevermind".

В своём решении, принятом в пятницу, окружной судья США Fernando Olguin в Лос-Анджелесе заявил, что Спенсер Элден слишком долго ждал, чтобы заявить, что фотография ребёнка, тянущегося за долларом в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и свидетельствует о сексуальной эксплуатации детей. Элден также утверждал, что изображение на обложке было сделано и использовано без его согласия. Отказ Olguin не позволяет Элдену подать четвёртую версию его жалобы.

«Короче говоря, поскольку неоспоримым является тот факт, что [Элден] не подал свою жалобу в течение десяти лет после того, как обнаружил нарушение, суд приходит к выводу, что его иск несвоевременен», — говорится в восьмистраничном постановлении Fernando Olguin.

«Поскольку у истца была возможность устранить пробелы в его жалобе, касающиеся срока давности, суд убеждён, что было бы бесполезно предоставлять истцу четвёртую возможность подать изменённую жалобу».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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6 сен 2022
gravitgroove
Долбоебу 30 лет, у него было до первого иска минимум 5 лет в запасе, после совершеннолетия. До этого поди гордость распирала. Да и какой иск против группы, если его сфотографировали с согласия родителей. На мамашу тогда пусть в суд подает.
Like!5
6 сен 2022
WahrandPhain
gravitgroove, фотка с согласия родителей, бабки заплачены. Поцику светит только сосаер, чем его в суде и потчуют.
Like!1
6 сен 2022
J
Jack of Diamonds
WahrandPhain, а ему нравиться, раз 3 раза это делает
6 сен 2022
Exceptional
Все мы стали забывать, какого цвета были глаза Курта...
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просмотров: 701

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