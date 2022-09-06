сегодня



Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили



По сообщению Rolling Stone, судья отклонил третью версию иска против NIRVANA, поданного человеком, который утверждает, что он был ребёнком, изображённым на обложке альбома "Nevermind".



В своём решении, принятом в пятницу, окружной судья США Fernando Olguin в Лос-Анджелесе заявил, что Спенсер Элден слишком долго ждал, чтобы заявить, что фотография ребёнка, тянущегося за долларом в бассейне, нарушает федеральные законы о детской порнографии и свидетельствует о сексуальной эксплуатации детей. Элден также утверждал, что изображение на обложке было сделано и использовано без его согласия. Отказ Olguin не позволяет Элдену подать четвёртую версию его жалобы.



«Короче говоря, поскольку неоспоримым является тот факт, что [Элден] не подал свою жалобу в течение десяти лет после того, как обнаружил нарушение, суд приходит к выводу, что его иск несвоевременен», — говорится в восьмистраничном постановлении Fernando Olguin.



«Поскольку у истца была возможность устранить пробелы в его жалобе, касающиеся срока давности, суд убеждён, что было бы бесполезно предоставлять истцу четвёртую возможность подать изменённую жалобу».







+5 -0



( 4 ) просмотров: 701

